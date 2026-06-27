تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية

Lebanon 24
27-06-2026 | 01:32
A-
A+
إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية
إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مسؤولون روس محليون، حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
Advertisement


ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.

وقال الحاكم سيرغي أكسيونوف المعيّن من موسكو في بيان عبر تليغرام: "اتُّخذ قرار... لتوقيع مراسيم تعلن حال الطوارئ على مستوى إقليمي في جمهورية القرم ومدينة سيباستوبول".

وأضاف: "الإطار القانوني لحال الطوارئ يتيح معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على سير عمل كل القطاعات الحيوية بأقصى سرعة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أنها أسقطت 660 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، وهو أحد أعلى الأرقام منذ بدء النزاع في شباط 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإجبار روسيا على إنهاء الحرب وتحقيق العدالة. وشبه جزيرة القرم هي محور هذه السياسة الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة".
 
مواضيع ذات صلة
حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا يعلن حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حال الطوارىء في شبه جزيرة القرم؟
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا جسوراً للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كلمة بوتين.. هجمات أوكرانية على شبه جزيرة القرم
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:26:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

وقال الرئيس

جمهورية

القضايا

التيار

سيرغي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:33 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-06-27
Lebanon24
08:03 | 2026-06-27
Lebanon24
08:00 | 2026-06-27
Lebanon24
07:19 | 2026-06-27
Lebanon24
06:22 | 2026-06-27
Lebanon24
06:11 | 2026-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24