إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية

أعلن مسؤولون روس محليون، حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة
القرم التي ضمتها موسكو
، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية
الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار
الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.
وقال الحاكم سيرغي
أكسيونوف المعيّن من موسكو في بيان عبر تليغرام: "اتُّخذ قرار... لتوقيع مراسيم تعلن حال الطوارئ على مستوى إقليمي في جمهورية
القرم ومدينة سيباستوبول".
وأضاف: "الإطار القانوني لحال الطوارئ يتيح معالجة القضايا
المرتبطة بالحفاظ على سير عمل كل القطاعات الحيوية بأقصى سرعة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
الجمعة أنها أسقطت 660 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، وهو أحد أعلى الأرقام منذ بدء النزاع في شباط 2022.
وقال الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإجبار روسيا
على إنهاء الحرب وتحقيق العدالة. وشبه جزيرة القرم هي محور هذه السياسة الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة".