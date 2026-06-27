إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية

Advertisement

أعلن مسؤولون روس محليون، حال الطوارئ الإقليمية في شبه القرم التي ضمتها ، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.وقال الحاكم أكسيونوف المعيّن من موسكو في بيان عبر تليغرام: "اتُّخذ قرار... لتوقيع مراسيم تعلن حال الطوارئ على مستوى إقليمي في القرم ومدينة سيباستوبول".وأضاف: "الإطار القانوني لحال الطوارئ يتيح معالجة المرتبطة بالحفاظ على سير عمل كل القطاعات الحيوية بأقصى سرعة".وأعلنت الجمعة أنها أسقطت 660 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، وهو أحد أعلى الأرقام منذ بدء النزاع في شباط 2022.الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لإجبار على إنهاء الحرب وتحقيق العدالة. وشبه جزيرة القرم هي محور هذه السياسة الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة".