هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز دون إصابات

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أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، عن تلقي تقرير بواقعة إصابة ناقلة في هجوم بمضيق هرمز، بحسب " ".وقالت الهيئة إن ربان ناقلة أبلغ عن التعرض لإصابة بمقذوف مجهول، موضحة أن السفينة المستهدفة في مضيق هرمز لحقت بها أضرار، وأن جميع أفراد طاقمها بخير.وأكدت الهيئة أنه لا توجد تقارير عن تسجيل أضرار بيئية حتى الآن.وهاجم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، يوم الخميس، وهو ما يشكل اختبارًا للاتفاق الأمريكي-الإيراني، حسب ما نقلت صحيفة " " عن "مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى".وقع الهجوم على السفينة Ever Lovely بعد ساعات من تحذير البحرية التابعة للحرس الثوري للسفن بعدم استخدام مسارات عبور لم تعتمدها . وهو الأول منذ 12 يونيو، إذ لم تستهدف إيران سفنًا تجارية تعبر المضيق منذ ذلك التاريخ.ويوم أمس الجمعة، قال مسؤول إيراني إنه لا يمكن "ضمان المرور الآمن" عبر مضيق هرمز دون التنسيق المباشر مع ، في تصعيد جديد قد يعرقل انسيابية حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي والتي شهدت تحسّنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.وفي منشور على منصة "إكس"، أكّد نائب ، كاظم غريب آبادي، أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق المباشر مع طهران، محذرًا من أن أي "مخالفة"، وفق تعبيره، "ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد".