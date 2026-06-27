تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز دون إصابات

Lebanon 24
27-06-2026 | 06:22
A-
A+
هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز دون إصابات
هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز دون إصابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، عن تلقي تقرير بواقعة إصابة ناقلة في هجوم بمضيق هرمز، بحسب "رويترز". 

وقالت الهيئة إن ربان ناقلة أبلغ عن التعرض لإصابة بمقذوف مجهول، موضحة أن السفينة المستهدفة في مضيق هرمز لحقت بها أضرار، وأن جميع أفراد طاقمها بخير.
Advertisement

وأكدت الهيئة البريطانية أنه لا توجد تقارير عن تسجيل أضرار بيئية حتى الآن.

وهاجم الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، يوم الخميس، وهو ما يشكل اختبارًا للاتفاق الأمريكي-الإيراني، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى".

وقع الهجوم على السفينة Ever Lovely بعد ساعات من تحذير البحرية التابعة للحرس الثوري للسفن بعدم استخدام مسارات عبور لم تعتمدها إيران. وهو الأول منذ 12 يونيو، إذ لم تستهدف إيران سفنًا تجارية تعبر المضيق منذ ذلك التاريخ.

ويوم أمس الجمعة، قال مسؤول إيراني إنه لا يمكن "ضمان المرور الآمن" عبر مضيق  هرمز دون التنسيق المباشر مع طهران، في تصعيد جديد قد يعرقل انسيابية حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي والتي شهدت تحسّنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. 

وفي منشور على منصة "إكس"، أكّد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق المباشر مع طهران، محذرًا من أن أي "مخالفة"، وفق تعبيره، "ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد".
مواضيع ذات صلة
إعلام صيني: تعرض أول ناقلة نفط صينية للهجوم في مضيق هرمز يوم 4 أيار
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة شحن بمقذوف في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة تعرضت لحادث قبالة سواحل سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن مسؤول عسكري: تعرضت "وحدات معادية" في مضيق هرمز لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 16:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

وول ستريت جورنال

وزير الخارجية

الحرس الثوري

البريطانية

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:11 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:33 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-06-27
Lebanon24
08:03 | 2026-06-27
Lebanon24
08:00 | 2026-06-27
Lebanon24
07:19 | 2026-06-27
Lebanon24
06:11 | 2026-06-27
Lebanon24
06:02 | 2026-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24