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عربي-دولي

إيران: لا إجراءات قضائية حالياً ضد منشد وجّه تهديداً لبزشكيان

Lebanon 24
27-06-2026 | 07:19
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إيران: لا إجراءات قضائية حالياً ضد منشد وجّه تهديداً لبزشكيان
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أعلن رئيس القضاء في محافظة طهران، علي القاصي مهر، أنه لم يفتح حتى الآن أي ملف قضائي بحق المنشد الديني الذي وجّه تهديدًا للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدًا أن السلطات القضائية لم تتلقَّ شكوى رسمية في القضية.
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وقال القاصي مهر، في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد حتى الآن أي ملف قضائي، سواء في  طهران أو في مدينة ري"، موضحًا أن تحريك الدعوى يتطلب تقديم شكوى من جهة مدعية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضاف أن النظر في القضية مستقبلاً يبقى مرهونًا بتقديم شكوى رسمية، لافتًا إلى أن تحديد الجهة القضائية المختصة سيتم وفق الإجراءات القانونية في حال قُدمت شكوى.


وكان المنشد المتشدد محمد علي بخشي قد أثار جدلاً واسعًا الأسبوع الماضي خلال كلمة ألقاها في مدينة ري، بعدما وجّه عبارات اعتُبرت تهديدًا مباشرًا للرئيس الإيراني، ما أثار ردود فعل سياسية وإعلامية داخل البلاد.

وقال بخشي مخاطبًا بزشكيان: "إذا لم تتحقق شروط القيادة، فنحن نعرف ما سنفعل"، قبل أن يضيف عبارات تضمنت إشارة إلى "السكين والعنق"، في سياق انتقاده للرئيس الإيراني.

وفي المقابل، دعا معاون الاتصال والإعلام في مكتب الرئيس، حبيب الله عباسي، إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق بخشي، فيما طالب عضو في لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان السلطة القضائية بالتعامل بجدية مع الواقعة أو إلزامه بتقديم اعتذار علني.
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