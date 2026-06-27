مباحثات قطرية سعودية لتعزيز أمن المنطقة

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بحث رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن ، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان تأكيد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومواصلة مسار الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة التحديات الإقليمية.