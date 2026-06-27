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عربي-دولي

مسلحون يقتلون 17 مزارعًا في نيجيريا

Lebanon 24
27-06-2026 | 14:50
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مسلحون يقتلون 17 مزارعًا في نيجيريا
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قُتل 17 مزارعًا في هجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية على قرية في شمال غربي نيجيريا، بحسب ما أفاد به مسؤول محلي، السبت.

وأوضح يحيى أبو بكر ياري، مدير مقاطعة تالاتا مافارا، أن مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على سكان قرية تونغار باوري في ولاية زامفارا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، إضافة إلى اختطاف عدد غير محدد من الأهالي خلال الهجوم الذي وقع الجمعة.

وأضاف المسؤول، الذي حضر جنازات الضحايا، أن المنطقة تشهد سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها مجموعات مسلحة وصفت محليًا بـ«قطاع الطرق»، وسط تزايد أعمال العنف خلال موسم الأمطار الذي يشهد عادة تصاعدًا في الاعتداءات على المجتمعات الزراعية.

وأشار إلى أن ضعف الانتشار الأمني يسهم في استمرار هذه الهجمات، لافتًا إلى أن الحادث وقع في دائرة انتخابية لوزير الدفاع النيجري بيلو محمد ماتاوالي، الذي كان قد تعهد بنشر تعزيزات عسكرية لمكافحة هذه العصابات.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو تداولته وكالة الصحافة الفرنسية قيام سكان القرية بإغلاق طرق احتجاجًا على عمليات القتل، ومطالبة السلطات بتكثيف الوجود الأمني.

وكانت حوادث مشابهة قد وقعت في 12 يونيو، حين قُتل 17 مزارعًا وأصيب خمسة آخرون في هجوم مماثل استهدف مزارعين في ولاية مجاورة، ما يعكس تصاعد وتيرة العنف ضد المجتمعات الريفية في المنطقة.

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وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

وزير الدفاع

الفرنسية

شمال غرب

أبو بكر

محمد م

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