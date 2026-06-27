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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة زلزالَي فنزويلا إلى 1430 قتيلاً

Lebanon 24
27-06-2026 | 15:00
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ارتفاع حصيلة زلزالَي فنزويلا إلى 1430 قتيلاً
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أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، أن حصيلة الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد يوم الأربعاء ارتفعت إلى 1430 قتيلاً، وفق ما أُعلن السبت.

وأضاف رودريغيز أن الزلزالين أسفرا أيضًا عن إصابة 3238 شخصًا، مشيرًا إلى أن الحصيلة السابقة كانت قد سجلت 920 قتيلاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السياق، قدّرت الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالكارثة، فيما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد قد يصل إلى 6.76 مليون متضرر، استنادًا إلى بيانات السكان وتحليل حجم الأضرار، بما في ذلك نحو مليوني شخص في العاصمة كاراكاس.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية وصول نحو 1600 عنصر من فرق الإنقاذ الأجنبية للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين، في وقت تشهد فيه ولاية لا غوايرا الأكثر تضررًا تحديات كبيرة تتعلق بنقص المعدات وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

كما أفادت السلطات بوصول 17 رحلة جوية محمّلة بفرق إنقاذ دولية، مع توقع وصول مزيد من الرحلات خلال الساعات المقبلة، في إطار تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية.

وفي الأثناء، ندد سكان ومتطوعون في لا غوايرا بنقص المعدات الثقيلة وضعف التواجد الرسمي في بعض المناطق، ما دفع الأهالي إلى مواصلة عمليات البحث بأنفسهم وسط الأنقاض.

كما أشارت تقارير إلى تضرر أو تدمير أكثر من 100 مبنى في المنطقة، بينها مبانٍ سكنية شاهقة، بينما تعاني بعض المناطق من انقطاعات واسعة في الكهرباء.

وأكدت السلطات استمرار جهود إعادة الخدمات، مشيرة إلى استعادة نحو 60 في المائة من إمدادات الكهرباء في المناطق المتضررة، في حين تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة وتعقيدات لوجستية.

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