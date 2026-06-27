تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قتلى في هجوم مسلّح على مقر أمني في باكستان

Lebanon 24
27-06-2026 | 16:15
A-
A+
قتلى في هجوم مسلّح على مقر أمني في باكستان
قتلى في هجوم مسلّح على مقر أمني في باكستان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اقتحم مسلح متطرف سيارة مفخخة واستهدف مقر القيادة الإقليمية لقوات “باكستان رينجرز” شبه العسكرية في مدينة كراتشي، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن، وفق ما أفادت به الشرطة وشهود عيان.

وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الهجوم في عاصمة إقليم السند جنوب باكستان، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة لاحتواء الموقف والتصدي للمهاجمين.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع تُدعى “جماعة الأحرار” مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشييتد برس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن وثلاثة مسلحين على الأقل، خلال الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي أعقبه.

وتشهد باكستان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، في ظل نشاط جماعات متشددة في عدد من المناطق.

وتحمّل السلطات الباكستانية حركة طالبان باكستان والجماعات المرتبطة بها مسؤولية معظم أعمال العنف، مشيرة إلى استمرار التهديدات الأمنية في البلاد، رغم التغييرات السياسية في أفغانستان المجاورة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم مسلح استهدف منزل محافظ عدن وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 جنود و7 مسلحين خلال اشتباكات جنوب غربي باكستان
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا عدداً من المسلحين داخل المنطقة الأمنية في جنوب سوريا أمس السبت
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل منطقة الخط الأخضر... هجوم مسلّح ومقتل إسرائيليّ وإصابة آخرين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

القيادة الإقليمية

الأجهزة الأمنية

قوات الشرطة

قوات الأمن

الباكستاني

غير معروف

أفغانستان

رينجرز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:58 | 2026-06-28
Lebanon24
06:52 | 2026-06-28
Lebanon24
06:36 | 2026-06-28
Lebanon24
06:35 | 2026-06-28
Lebanon24
06:00 | 2026-06-28
Lebanon24
05:58 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24