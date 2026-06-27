قتلى في هجوم مسلّح على مقر أمني في باكستان

اقتحم مسلح متطرف سيارة مفخخة واستهدف مقر لقوات “باكستان رينجرز” شبه العسكرية في مدينة ، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل كثيف لإطلاق النار مع ، وفق ما أفادت به الشرطة وشهود .

وسارعت فرق الإسعاف إلى موقع الهجوم في عاصمة إقليم السند جنوب باكستان، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة لاحتواء الموقف والتصدي للمهاجمين.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع تُدعى “جماعة الأحرار” مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشييتد برس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن وثلاثة مسلحين على الأقل، خلال الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي أعقبه.

وتشهد باكستان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف والأجهزة الأمنية، في ظل نشاط جماعات متشددة في عدد من المناطق.

وتحمّل السلطات الباكستانية حركة باكستان والجماعات المرتبطة بها مسؤولية معظم أعمال العنف، مشيرة إلى استمرار التهديدات الأمنية في البلاد، رغم التغييرات السياسية في المجاورة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021.