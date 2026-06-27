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عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر: الله يريد السلام لكل الشعوب

Lebanon 24
27-06-2026 | 16:28
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البابا لاوون الرابع عشر: الله يريد السلام لكل الشعوب
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اختتم البابا لاوون الرابع عشر اجتماع الكرادلة (الكونسيستوار) الذي امتدّ على يومين بنداء ملحّ من أجل السلام في العالم.

وقال إن "الله يريد السلام لكلّ أمّة وكلّ شعب. ولهذا السبب ينبغي لنا ألا نستسلم أمام العنف. فالعنف لن تكون له الكلمة الأخيرة".

وأضاف "ما زال الله يرسم دروبا للمستقبل في التاريخ. وما زال الله يفتح سبلا للمصالحة والسلام في التاريخ. ويعود لنا أن نسلكها بشجاعة وأن نساعد العالم في التعرّف عليها".

واختتم لاوون الرابع عشر أعمال الاجتماع المغلق الذي انعقد ليومين اعتبارا من الجمعة بهدف مناقشة دور الكنيسة في العالم.

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