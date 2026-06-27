تصعيد جديد.. صواريخ إيرانية باتجاه البحرين والكويت

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وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم هويته، أن الوضع لا يزال غير واضح، مشيراً إلى عدم ورود أنباء حتى الآن عن خسائر بشرية بين أو أضرار كبيرة في المنشآت الأميركية بالمنطقة.وأعلنت الكويت، فجر الأحد، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.كما أعلنت البحرين إطلاق صافرات الإنذار، بعد إعلان شن ضربات على إيران.وكان الرئيس الأميركي قد قال إن مقاتلات أميركية ضربت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مواقع رادار، بسبب ما وصفه بانتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار.وكتب على منصة "تروث سوشال": "شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".وحذر ترامب من أن إيران "لن تبقى موجودة" إذا قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: "قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة".وكان الجيش الأميركي قد أعلن استهداف إيران مجدداً، بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز، في أخطر تصعيد منذ توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الطرفين.وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها شنت ضربات جديدة، بعد تعرض ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من السبت.وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد.وأضافت "سنتكوم" أن إيران أُتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "اختارت عدم الالتزام به".وأشارت إلى أن الضربات جاءت رداً على ما وصفته بـ"العدوان المتواصل على الملاحة التجارية"، واستهدفت منشآت للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة وزرع الألغام.وفي وقت لاحق، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت. (سكاي نيوز)