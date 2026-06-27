تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"لن تبقى موجودة".. ترامب يعلن ضربات جديدة على إيران وتحذير شديد اللهجة!

Lebanon 24
27-06-2026 | 23:42
A-
A+
لن تبقى موجودة.. ترامب يعلن ضربات جديدة على إيران وتحذير شديد اللهجة!
لن تبقى موجودة.. ترامب يعلن ضربات جديدة على إيران وتحذير شديد اللهجة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن مقاتلات أميركية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيّرات، إضافة إلى مواقع رادار، متهماً طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
Advertisement

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".

وحذر ترامب من أن إيران "لن تبقى موجودة" إذا قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: "قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن استهداف إيران مجدداً، بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لهجوم، في أخطر تصعيد منذ توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الطرفين.

وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها شنت ضربات جديدة، بعدما تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من السبت.

وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن إيران أُتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "اختارت عدم الالتزام به".

وأضافت أن الضربات جاءت "في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية"، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة وزرع الألغام.

ونقلت "فوكس نيوز" لاحقاً عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية خلال الليل، فيما قالت إيران إنها ضربت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأميركية رداً على ذلك.

وتعرضت ناقلة، السبت، للاستهداف في مضيق هرمز، بعد هجوم آخر طال سفينة شحن الخميس، ما أدى إلى تصعيد جديد في المنطقة.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الناقلة المتضررة أصيبت في غرفة القيادة، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

ورفع مركز المعلومات البحرية المشترك مستوى التهديد الأمني، على خلفية الحوادث الأخيرة.

ولم تعلّق إيران مباشرة على تقارير الهجمات المحددة على السفن، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن الحرس الثوري أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه سفن لم يحددها، حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها طهران.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد شنت هجمات على أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، فيما أعلنت البحرين تعرضها لهجوم إيراني بطائرات مسيرة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
صراع يمتد إلى الشارع التركي.. تحذير رئاسي شديد اللهجة من أنقرة
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يحذر من "مغامرة أميركية جديدة": إيران لن ترضخ للضغوط
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشرات الأميركية تقفز بعد تدوينة ترامب بشأن ضربة شديدة قادمة على إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لـ"حزب الله": مراكزكم في بيروت لن تبقى خارج نطاق إستهدافنا
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البريطانية

سكاي نيوز

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:58 | 2026-06-28
Lebanon24
06:52 | 2026-06-28
Lebanon24
06:36 | 2026-06-28
Lebanon24
06:35 | 2026-06-28
Lebanon24
06:00 | 2026-06-28
Lebanon24
05:58 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24