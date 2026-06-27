"لن تبقى موجودة".. ترامب يعلن ضربات جديدة على إيران وتحذير شديد اللهجة!

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وقال ، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "شنّت طائرات غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".وحذر ترامب من أن "لن تبقى موجودة" إذا قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: "قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة".وكان الجيش الأميركي قد أعلن استهداف إيران مجدداً، بعد ساعات من تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لهجوم، في أخطر تصعيد منذ توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الطرفين.وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن قواتها شنت ضربات جديدة، بعدما تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من السبت.وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد.وقالت "سنتكوم" في بيان إن إيران أُتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "اختارت عدم الالتزام به".وأضافت أن الضربات جاءت "في رد مباشر على العدوان المتواصل على الملاحة التجارية"، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة وزرع الألغام.ونقلت "فوكس نيوز" لاحقاً عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت.وكانت قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية خلال الليل، فيما قالت إيران إنها ضربت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأميركية رداً على ذلك.وتعرضت ناقلة، السبت، للاستهداف في مضيق هرمز، بعد هجوم آخر طال سفينة شحن الخميس، ما أدى إلى تصعيد جديد في المنطقة.وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية بأن الناقلة المتضررة أصيبت في غرفة القيادة، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.ورفع مركز المعلومات البحرية المشترك مستوى التهديد الأمني، على خلفية الحوادث الأخيرة.ولم تعلّق إيران مباشرة على تقارير الهجمات المحددة على السفن، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن الحرس الثوري أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه سفن لم يحددها، حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها طهران.وفي وقت سابق، قالت الإيرانية إن البلاد شنت هجمات على أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، فيما أعلنت البحرين تعرضها لهجوم إيراني بطائرات مسيرة. (سكاي نيوز)