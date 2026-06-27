بالصور: الحر يفتك بأوروبا... أرقام قياسية ووفيات

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وسجلت ألمانيا والدنمارك والتشيك، السبت، أرقاماً قياسية أولية في درجات الحرارة، فيما شهدت سويسرا موجة حر غير مسبوقة لشهر حزيران. كما كانت وبريطانيا قد سجلتا درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الماضية.وقال علماء إن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذه الحدة لولا التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية، الذي جعل موجات الحر الليلية أكثر احتمالاً بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.وفي ألمانيا، ارتفعت الحرارة في برلين إلى 39 درجة، ما دفع الشرطة إلى نشر مدافع مياه في أنحاء المدينة لرش الرذاذ على السكان.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن بلدة موكيرن-درفيتس في ولاية سكسونيا أنهالت سجلت 41.5 درجة، متجاوزة الرقم المسجل الجمعة قرب ساربروكن على الحدود .وفي الدنمارك، أعلن معهد الأرصاد الجوية تسجيل 37 درجة شمال مدينة آرهوس، وهي أعلى حرارة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1874.كما سجلت مناطق شمال براغ في التشيك 40.8 درجة، فيما شهدت العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أحر ليلة في تاريخها.ومع تحرك موجة الحر شرقاً، تجاوزت الحرارة 30 درجة في معظم أنحاء بولندا.وفي فرنسا، أعلنت السلطات وفاة 74 شخصاً غرقاً منذ 18 حزيران، على صلة بموجة الحر الشديدة، وفق ما أعلن لوران نونييز.وتسببت الحرارة المرتفعة في اضطراب حركة القطارات وتوليد الكهرباء، كما دفعت السلطات إلى فرض قيود على المشروبات الكحولية، وإغلاق مدارس، وتأجيل فعاليات خارجية.وفي إيطاليا، أصدرت تحذيراً من المستوى الأحمر في 18 مدينة، بينها ميلانو وروما وتورينو والبندقية وجنوة وفلورنسا وبولونيا، ليومي السبت والأحد.كما تراجع تدفق نهر بو بشكل كبير، مع تقدم مياه البحر نحو اليابسة، ما شكل تهديداً للزراعة والنظام البيئي في أهم مجرى مائي في إيطاليا.ومع مخاوف من تضرر البنية التحتية، مثل تشقق الطرق وتمدد قضبان السكك الحديدية، أتاحت شركة السكك الحديدية الألمانية إلغاء حجوزات الرحلات الطويلة من دون رسوم هذا الأسبوع.كما أعلنت شركة "ناشونال إكسبريس" وقف تشغيل بعض القطارات بعد ظهر السبت في ولاية شمال الراين-وستفاليا، كإجراء احترازي.وبحسب مرصد " " للمناخ، دفعت موجة الحر درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من معدلاتها الموسمية، نتيجة ظاهرة تعرف باسم "أوميغا بلوك"، التي تؤدي إلى احتباس كتلة ضخمة من الهواء الساخن فوق مناطق محددة لفترات طويلة.