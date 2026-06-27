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عربي-دولي

بالصور: الحر يفتك بأوروبا... أرقام قياسية ووفيات

Lebanon 24
27-06-2026 | 23:49
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بالصور: الحر يفتك بأوروبا... أرقام قياسية ووفيات
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تعيش دول أوروبية عدة موجة حر شديدة، امتدت من الدول الإسكندنافية إلى جبال الألب، مع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وتسببت باضطرابات واسعة ووفيات مرتبطة بالحر.
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وسجلت ألمانيا والدنمارك والتشيك، السبت، أرقاماً قياسية أولية في درجات الحرارة، فيما شهدت سويسرا موجة حر غير مسبوقة لشهر حزيران. كما كانت فرنسا وبريطانيا قد سجلتا درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الماضية.

وقال علماء إن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذه الحدة لولا التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية، الذي جعل موجات الحر الليلية أكثر احتمالاً بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.

وفي ألمانيا، ارتفعت الحرارة في برلين إلى 39 درجة، ما دفع الشرطة إلى نشر مدافع مياه في أنحاء المدينة لرش الرذاذ على السكان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن بلدة موكيرن-درفيتس في ولاية سكسونيا أنهالت سجلت 41.5 درجة، متجاوزة الرقم المسجل الجمعة قرب ساربروكن على الحدود الفرنسية.


وفي الدنمارك، أعلن معهد الأرصاد الجوية تسجيل 37 درجة شمال مدينة آرهوس، وهي أعلى حرارة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1874.

كما سجلت مناطق شمال براغ في التشيك 40.8 درجة، فيما شهدت العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أحر ليلة في تاريخها.


ومع تحرك موجة الحر شرقاً، تجاوزت الحرارة 30 درجة في معظم أنحاء بولندا.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات وفاة 74 شخصاً غرقاً منذ 18 حزيران، على صلة بموجة الحر الشديدة، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونييز.


وتسببت الحرارة المرتفعة في اضطراب حركة القطارات وتوليد الكهرباء، كما دفعت السلطات إلى فرض قيود على المشروبات الكحولية، وإغلاق مدارس، وتأجيل فعاليات خارجية.

وفي إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من المستوى الأحمر في 18 مدينة، بينها ميلانو وروما وتورينو والبندقية وجنوة وفلورنسا وبولونيا، ليومي السبت والأحد.
A woman protects herself from the sun under an umbrella on the Trocadero square near the Eiffel Tower as temperatures rise in Paris during a second heatwave affecting a large part of France, June 20, 2026.


كما تراجع تدفق نهر بو بشكل كبير، مع تقدم مياه البحر نحو اليابسة، ما شكل تهديداً للزراعة والنظام البيئي في أهم مجرى مائي في إيطاليا.
Paris swelters in extreme heat


ومع مخاوف من تضرر البنية التحتية، مثل تشقق الطرق وتمدد قضبان السكك الحديدية، أتاحت شركة السكك الحديدية الألمانية إلغاء حجوزات الرحلات الطويلة من دون رسوم هذا الأسبوع.

كما أعلنت شركة "ناشونال إكسبريس" وقف تشغيل بعض القطارات بعد ظهر السبت في ولاية شمال الراين-وستفاليا، كإجراء احترازي.

وبحسب مرصد "رويترز" للمناخ، دفعت موجة الحر درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من معدلاتها الموسمية، نتيجة ظاهرة تعرف باسم "أوميغا بلوك"، التي تؤدي إلى احتباس كتلة ضخمة من الهواء الساخن فوق مناطق محددة لفترات طويلة.
A woman cools off in a fountain in Ronda, southern Spain, during the first heatwave of the summer, on June 21, 2026. (AFP)
Several Polish cities set up water mist stations to help residents cool down. Photo: PAP/Radek Pietruszka
Photo by Annice Lyn/Getty Images
AFP via Getty Images Red Cross volunteers provide water and assistance to homeless and vulnerable people on the street during a Code Red heat alert on June 26, 2026 in The Hague, Netherlands
EPA/Shutterstock Two women look at a fountain on a sunny day with their backs to the camera
Prolonged temperatures above 40 degrees Celsius caused the bitumen to melt and damaged the track bed, Leipzig, Saxony, Germany, June 27, 2026. /VCG
People cool off as a police water cannon sprays water at Potsdamer Platz, Berlin, Germany, June 27, 2026. /VCG
People sit at the side of the Dortmund-Ems Canal in Dortmund, western Germany on June 26, 2026 during a heatwave in Europe.
Children cool off in a fountain.
Dogs cool off in a mist fountain during a heatwave in Paris on June 23, 2026.
Electric hand fans for sale on a stall during high temperatures in the 18th arrondissement district of Paris, France, on Tuesday, June 23, 2026.
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