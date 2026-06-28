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عربي-دولي

بالفيديو: اعتقال سياسيين ورجال أعمال.. مداهمات في بغداد بقضية فساد كبرى

Lebanon 24
28-06-2026 | 00:21
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بالفيديو: اعتقال سياسيين ورجال أعمال.. مداهمات في بغداد بقضية فساد كبرى
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نفذت القوات العراقية، فجر الأحد، سلسلة مداهمات وتوقيفات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، على خلفية ملف فساد واسع مرتبط بوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

وأفادت مصادر "العربية/الحدث" عن أن الاعتقالات جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي خلال التحقيق، مشيرة إلى أن التوقيفات طالت سياسيين ورجال أعمال.

كما أوضحت المصادر أن قاضي محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر أصدر قرارات قبض بحق عدد من المشتبه بهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب.
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وتزامناً مع العملية، انتشرت على مواقع التواصل مشاهد للمداهمات، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء.

وكان القضاء العراقي قد أعلن، الأسبوع الماضي، مصادرة أكثر من 85 مليون دولار ضمن قضية فساد مرتبطة بالجميلي، بعد العثور على جزء كبير من الأموال داخل منازل وفي حفر تحت الأرض.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات في الهدر المرتبط بمشاريع نفذها المتهم وآخرون أسفرت عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار نقداً.

وأشار إلى أن جزءاً من الأموال كان مخبأ في منازل عدد من الأشخاص، فيما عُثر على جزء آخر مدفوناً تحت الأرض على عمق 4 أمتار، لترتفع قيمة المبالغ المضبوطة في القضية إلى أكثر من 98 مليار دينار و11 مليون دولار.
وبناءً على اعترافات الجميلي، أوقف أيضاً مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري.

وشملت الإجراءات القانونية في القضية ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.


وتُعد قضية الجميلي من أحدث ملفات الفساد التي أثارت صدمة واسعة في العراق، في وقت تؤكد فيه الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي عزمها على مكافحة الفساد. (الحدث)
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