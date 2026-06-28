بالفيديو: اعتقال سياسيين ورجال أعمال.. مداهمات في بغداد بقضية فساد كبرى

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مواجهات واطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/XtFQHZu0GD
— Yasser Eljuboori - ياسر الجبوري (@YasserEljuboori) June 28, 2026
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مواجهات واطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/XtFQHZu0GD
لا احد يدخل او يخرج من المنطقة الخضراء باستثناء الطلاب لغرض اداء الامتحانات والفيديو من امام احدى البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء الان. pic.twitter.com/fmikz5mw70
— راضي العرضحالجي (@DrRadhyShow) June 28, 2026
لا احد يدخل او يخرج من المنطقة الخضراء باستثناء الطلاب لغرض اداء الامتحانات والفيديو من امام احدى البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء الان. pic.twitter.com/fmikz5mw70
من داخل احد القصور، التي،تمت مداهمتها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء pic.twitter.com/6LjFfkOQWM
— شاهين العكيلي (@shahyn51630735) June 28, 2026
من داخل احد القصور، التي،تمت مداهمتها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء pic.twitter.com/6LjFfkOQWM
مداهمات واسعة داخل مجمعات سكنية بالمنطقة الخضراء الان pic.twitter.com/Z4mrgvDm9G
— شاهين العكيلي (@shahyn51630735) June 28, 2026
مداهمات واسعة داخل مجمعات سكنية بالمنطقة الخضراء الان pic.twitter.com/Z4mrgvDm9G