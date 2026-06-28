بالفيديو: اعتقال سياسيين ورجال أعمال.. مداهمات في بغداد بقضية فساد كبرى

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مواجهات واطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء pic.twitter.com/XtFQHZu0GD — Yasser Eljuboori - ياسر الجبوري (@YasserEljuboori) June 28, 2026 Advertisement

وتزامناً مع العملية، انتشرت على مواقع التواصل مشاهد للمداهمات، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء.



وكان قد أعلن، الأسبوع الماضي، مصادرة أكثر من 85 مليون دولار ضمن قضية فساد مرتبطة بالجميلي، بعد العثور على جزء كبير من الأموال داخل منازل وفي حفر تحت الأرض.

لا احد يدخل او يخرج من المنطقة الخضراء باستثناء الطلاب لغرض اداء الامتحانات والفيديو من امام احدى البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء الان. pic.twitter.com/fmikz5mw70 — راضي العرضحالجي (@DrRadhyShow) June 28, 2026



وأشار إلى أن جزءاً من الأموال كان مخبأ في منازل عدد من الأشخاص، فيما عُثر على جزء آخر مدفوناً تحت الأرض على عمق 4 أمتار، لترتفع قيمة المبالغ المضبوطة في القضية إلى أكثر من 98 مليار دينار و11 مليون دولار. وأوضح أن التحقيقات في الهدر المرتبط بمشاريع نفذها المتهم وآخرون أسفرت عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار نقداً.وأشار إلى أن جزءاً من الأموال كان مخبأ في منازل عدد من الأشخاص، فيما عُثر على جزء آخر مدفوناً تحت الأرض على عمق 4 أمتار، لترتفع قيمة المبالغ المضبوطة في القضية إلى أكثر من 98 مليار دينار و11 مليون دولار.

من داخل احد القصور، التي،تمت مداهمتها من قبل جهاز في المنطقة الخضراء pic.twitter.com/6LjFfkOQWM — شاهين العكيلي (@shahyn51630735) June 28, 2026



وشملت الإجراءات القانونية في القضية ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات. وبناءً على اعترافات الجميلي، أوقف أيضاً مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري.وشملت الإجراءات القانونية في القضية ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.

مداهمات واسعة داخل مجمعات سكنية بالمنطقة الخضراء الان pic.twitter.com/Z4mrgvDm9G — شاهين العكيلي (@shahyn51630735) June 28, 2026



وتُعد قضية الجميلي من أحدث ملفات الفساد التي أثارت صدمة واسعة في ، في وقت تؤكد فيه الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي عزمها على مكافحة الفساد. (الحدث) وتُعد قضية الجميلي من أحدث ملفات الفساد التي أثارت صدمة واسعة في ، في وقت تؤكد فيه الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي عزمها على مكافحة الفساد. (الحدث)

وأفادت مصادر "العربية/الحدث" عن أن الاعتقالات جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي خلال التحقيق، مشيرة إلى أن التوقيفات طالت سياسيين ورجال أعمال.كما أوضحت المصادر أن قاضي محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر أصدر قرارات قبض بحق عدد من المشتبه بهم، بينهم أعضاء في مجلس النواب.