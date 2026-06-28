زوجة لاعب فنزويلي.. تنقذ طفلتهما وتموت

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وأعلن بيلو، مارتيمو دي لا غوير، عبر "إنستغرام"، أن زوجته قُتلت الأربعاء 24 حزيران، أثناء محاولتها حماية ابنتهما ألانا، البالغة عاماً واحداً، من الهزات المدمرة.وكتب اللاعب، وفق ما نقلت مجلة "بيبول" الأميركية: "ستبقين دائماً بطلتنا المفضلة. سأحرص على أن تتذكر طفلتنا كم كنتِ رائعة، وكم كنتِ تحبينها".وأضاف: "سأخبرها قصة كيف أنقذتها، وكيف ضحيت بحياتك من أجل ابنتنا، وكيف كنتِ امرأة شجاعة لم تتخلّي عنها حتى في أنفاسك الأخيرة".وبحسب منظمة " دي كامبيونيس" الفنزويلية للصحافة والإعلام الرياضي، عُثر على جثة أندريا تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى الذي كانت تسكنه العائلة، فيما نجت الطفلة ألانا من المأساة.ونشرت المنظمة رسالة تضامن جاء فيها: "إن ولاية سوكري بأكملها ومجتمع كرة القدم بأكمله يحتضنونك ويقفون معك باحترام وتضامن، آملين أن تجد السلام في هذا الوقت العصيب".وفي منشور آخر وجّهه إلى ابنته، كتب بيلو: "ابنتي... أحتاجكِ أن تكوني قوية. فقط انتظري قليلاً. أحتاجكِ أن تكوني من يشفي قلبي الممزق".وأضاف: "لن تري والدك قوياً أو مبتسماً كعادته، لكنني أعدك بأنني سأشفيك وأجعلك فتاة في العالم".وتابع: "الآن لم يبقَ سوى أنا وأنتِ ووالدتكِ تراقبنا من السماء. أعلم أن أندريا ستمنحني القوة".وتأتي هذه القصة وسط ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1430 قتيلاً على الأقل، فيما أعلنت السلطات أن عائلات ما لا يقل عن 68900 شخص أبلغت عن فقدانهم بعد الكارثة.