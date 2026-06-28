عملية إسرائيلية في جنوب سوريا.. هذا ما حصل

أعلن الجيش أنه قتل عدداً من "المسلحين" في ، خلال عملية نفذها السبت في المنطقة التي تنتشر فيها قوات إسرائيلية ضمن ما تسميه "منطقة أمنية".

وبحسب التقارير، جاءت العملية في الجزء الجنوبي من ، حيث توجد قوات إسرائيلية في منطقة أعلنتها من جانب واحد.

وفي السياق، قال الإسرائيلي ، السبت، إن القوات ستبقى في سوريا ولبنان وغزة "إلى أجل غير مسمى".