عملية إسرائيلية في جنوب سوريا.. هذا ما حصل

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدداً من "المسلحين" في جنوب سوريا، خلال عملية نفذها السبت في المنطقة التي تنتشر فيها قوات إسرائيلية ضمن ما تسميه تل أبيب "منطقة أمنية".
وبحسب التقارير، جاءت العملية في الجزء الجنوبي من سوريا، حيث توجد قوات إسرائيلية في منطقة أعلنتها إسرائيل من جانب واحد.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في سوريا ولبنان وغزة "إلى أجل غير مسمى".