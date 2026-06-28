بعد تسجيل وفيات وإصابات.. دولة أفريقية تعلن تفشي وباء خطير

أعلنت السلطات الصحية في إفريقيا الوسطى تفشي وباء الكوليرا في البلاد، بعد تسجيل 197 إصابة و24 وفاة مرتبطة بالمرض.

وأوضح وزير الصحة في جمهورية إفريقيا الوسطى بيير سومسي أن المعطيات الميدانية أظهرت وجود بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين العاصمة بانغي، مشيراً إلى أن السلطات باشرت اتخاذ إجراءات للحد من انتشار العدوى في المناطق المتضررة، إلى جانب تدابير وقائية في المدن المجاورة.

وأكد سومسي أن الحكومة في حالة استنفار كامل لاحتواء التفشي، داعياً السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض.

كما أعلنت السلطات فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي، الذي يُعد الخامس من نوعه في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويأتي ذلك بعدما كانت البلاد قد رفعت مستوى التأهب الصحي في وقت سابق بسبب خطر انتقال إيبولا من جمهورية الكونغو المجاورة.

ويُعد الكوليرا مرضاً معدياً ينتقل عبر المياه أو الأغذية الملوثة بالبكتيريا، وقد يؤدي إلى الإسهال الحاد والجفاف. (روسيا اليوم)