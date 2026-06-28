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عربي-دولي

صفقات عسكرية سرّية بمئات ملايين الدولارات بين إسرائيل ودول خليجية.. صحيفة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
28-06-2026 | 11:45
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صفقات عسكرية سرّية بمئات ملايين الدولارات بين إسرائيل ودول خليجية.. صحيفة تكشف التفاصيل
صفقات عسكرية سرّية بمئات ملايين الدولارات بين إسرائيل ودول خليجية.. صحيفة تكشف التفاصيل photos 0
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كشفت صحيفة "هآرتس" أن شركات دفاع إسرائيلية قامت بتزويد قطر والمملكة العربية السعودية بشكل سري بأنظمة عسكرية متقدمة تُقدَّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، رغم غياب أي علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.
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وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن وثائق وصوراً تشير إلى أن قطر حصلت على أنظمة الدفاع الجوي C-MUSIC من شركة "إلبيت" المخصصة لحماية طائرات كبار الشخصيات، بما في ذلك طائرات أمير البلاد.

كما أشارت إلى أن قطر والسعودية حصلتا على مكونات تصنيع إسرائيلية، إضافة إلى خوذات قتالية وأنظمة رؤية ليلية مخصصة لطائرات "إف-15"، وذلك ضمن عقود مرتبطة بشركة "بوينغ".

وأضاف التقرير أن شركتي "إلبيت سيستمز" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" شاركتا بصورة غير مباشرة في مشاريع عسكرية متعددة داخل قطر والسعودية.

ووفق "هآرتس"، تم دمج منظومة C-MUSIC في ثلاث طائرات خاصة يستخدمها أمير قطر، وهي تقنية قادرة على رصد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء والتشويش عليها عبر الليزر، وقد استُخدمت إحدى هذه الطائرات خلال زيارة للأمير إلى طهران العام الماضي.

كما أوضحت الصحيفة أن شركات إسرائيلية كانت جزءاً من برامج تطوير مقاتلات "إف-15" القطرية التي تقودها الولايات المتحدة، حيث ساهمت في توفير مكونات هيكلية، وأنظمة إلكترونيات الطيران، إضافة إلى أنظمة الرؤية الليلية وأنظمة تحديد الأهداف JHMCS المدمجة في خوذات الطيارين.

ولفتت إلى أن قطر اشترت نحو 160 وحدة من نظام JHMCS مقابل 35 مليون دولار، في حين وفّرت الشركات الإسرائيلية مئات خوذات الطيارين وأنظمة رؤية ليلية ضمن مشاريع مرتبطة ببرنامج المقاتلات السعودية "إف-15SA".

وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في حزيران الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على صفقات دفاعية مع قطر تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

كما أشارت تقارير سابقة إلى أن شركة تضم مسؤولين إسرائيليين سابقين، من بينهم ضابط رفيع في "الموساد" واللواء المتقاعد يوآف مردخاي، لعبت دور الوسيط في تمثيل شركات دفاع إسرائيلية مثل "رافائيل" و"إلبيت سيستمز" خلال مفاوضات مع قطر، إلى جانب محادثات مع "الصناعات الجوية الإسرائيلية" حول صفقات محتملة. (روسيا اليوم) 
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