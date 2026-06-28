لتقويض النفوذ الإيراني.. اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل

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كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أن رغبة مشتركة في إضعاف نفوذ وحزب الله في دفعت نحو مفاوضات مكثفة استمرت أربعة أيام في ، وتوجت بتوقيع اتفاق إطار بين الجانبين بوساطة إدارة ، وهو الأهم بين البلدين منذ أربعة عقود.يسود التشكيك بين الأطراف حول تحقق رؤية السلام، وسط قلق من رد فعل لحزب الله قد يزج بلبنان في حرب أهلية. كما يتعارض الاتفاق مع تفاهمات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، والتي نصت على إنشاء "خلية لفض الاشتباك"؛ وهو ما أثار صدمة وبيروت لاعتباره شرعنة للنفوذ .وشهد اليوم الأول أجواءً متوترة؛ حيث وصف السفير تفاهمات سويسرا بـ"الكارثة"، بينما بدا الوفد اللبناني مضطرباً. وتوزعت المحادثات عبر مسارين سياسي وأمني صاغا ثلاث وثائق: اتفاق الإطار، الملحق الأمني، وخطة الانسحاب من "منطقتين تجريبيتين" ليحل محلهما الجيش اللبناني. وتصلبت المواقف الخميس حول شروط الانسحاب، مما دفع نتنياهو والرئيس عون لتعليق المسار مؤقتاً.تغير المشهد بتدخل مباشر من الأميركي ماركو روبيو ونائب الرئيس فانس، حيث أجرى روبيو اتصالات مكثفة مع نتنياهو وعون، مشدداً على رغبة ترامب في حسم الاتفاق قبل نهاية الأسبوع.