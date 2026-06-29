تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بن سلمان وماكرون يبحثان تفاهم واشنطن وطهران

Lebanon 24
29-06-2026 | 01:22
A-
A+
بن سلمان وماكرون يبحثان تفاهم واشنطن وطهران
بن سلمان وماكرون يبحثان تفاهم واشنطن وطهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الأحد، التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ملفات الاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد.

كما تناول الاتصال مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، والمساعي الجارية للوصول إلى حلول شاملة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث بن سلمان وماكرون أيضاً مجالات التعاون القائمة بين السعودية وفرنسا، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه المحادثات في ظل توترات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا في 18 حزيران إلى مذكرة تفاهم شملت بنوداً تتعلق بإنهاء الأعمال العدائية، ورفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة العالمية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن سلمان وماكرون يبحثان أمن المنطقة وحرية الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": واشنطن وطهران وقّعتا إلكترونياً الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ودخلت حالياً حيّز التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مسؤول بمجموعة السبع: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 12:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الفرنسي

وكالة الأنباء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-06-29
Lebanon24
04:00 | 2026-06-29
Lebanon24
03:42 | 2026-06-29
Lebanon24
03:30 | 2026-06-29
Lebanon24
03:12 | 2026-06-29
Lebanon24
02:52 | 2026-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24