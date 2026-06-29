بن سلمان وماكرون يبحثان تفاهم واشنطن وطهران

بحث ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الأحد، التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين وإيران، إلى جانب ملفات الاستقرار الإقليمي.

وذكرت "واس" أن الجانبين استعرضا عدداً من الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد.

كما تناول الاتصال مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين وطهران، والمساعي الجارية للوصول إلى حلول شاملة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث بن سلمان وماكرون أيضاً مجالات التعاون القائمة بين السعودية وفرنسا، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه المحادثات في ظل توترات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على في 28 شباط.

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا في 18 حزيران إلى مذكرة تفاهم شملت بنوداً تتعلق بإنهاء الأعمال العدائية، ورفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة العالمية.