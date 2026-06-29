موجة قرصنة إيرانية تلاحق إسرائيل

Advertisement

وبحسب صحيفة The Jerusalem Post، قال يوسي كرادي، لمديرية السايبر الوطنية ، لصحيفة Die Welt ، إن السلطات الإسرائيلية سجلت في حزيران 2025، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، نحو 1600 حادث سيبراني عدائي.أما في الشهر نفسه من عام 2026، فقد ارتفع العدد إلى نحو 4800 حادث، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.وقال كرادي، بحسب النص الألماني للمقابلة: "بعض المجموعات ماهرة جداً. يمكننا التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. بخلاف المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني".وأوضح أن الهجمات استهدفت أنظمة تستخدمها البنى التحتية الحيوية ، ومؤسسات مركزية، وشركات صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى الجمهور. وذكر من بين الجهات الأصغر التي تعرضت للاستهداف مكاتب محاماة وشركات محاسبة.وأضاف: "حتى الآن، ونأمل أن يبقى الأمر كذلك، تمكنا من صد الهجمات على البنى التحتية الحيوية".وأشار كرادي إلى أن الشركات الأسهل اختراقاً كانت تنتهي أحياناً إلى مسح أنظمتها الحاسوبية بالكامل، من دون أن يذكر أسماء محددة.وتنفي إيران عادة تنفيذ حملات قرصنة ضد دول أخرى، في الوقت الذي تعلن فيه تعرضها هي نفسها لهجمات.وفي شباط، أصدرت مديرية السايبر الوطنية الإسرائيلية وجهاز " " تحديثاً وتحذيراً للجمهور الإسرائيلي، أشارا فيه إلى أنه منذ منتصف عام 2025 جرت حملة تضم مئات الهجمات السيبرانية المتطورة جداً ضد مسؤولين حكوميين وأمنيين وأكاديميين وشخصيات إعلامية في إسرائيل.وفي ذلك الوقت، قال كرادي لـThe Jerusalem Post إن إسرائيل تسعى إلى تطوير "أفضل قدرات هجومية ودفاعية في السايبر"، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من ذلك يعتمد على التعاون مع شركاء دوليين.وأضاف أن التعاون مع "لا يزال ممتازاً"، قائلاً: "ما زلنا نساعد بعضنا بعضاً. جلست معهم وكانت النتائج ممتازة". وتابع: "نعمل بشكل جيد جداً مع الجميع. وقد وقعنا مؤخراً اتفاقاً لإرسال ضابط ارتباط سيبراني دائم إلى ".