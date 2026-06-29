بعد وقف إطلاق النار في إيران... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما يقوم به "الحوثيون"

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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أنّ مصدرين استخباريين غربيين، قالا إنّ "الحوثيين يستغلون وقف إطلاق النار الحالي بين والولايات المتحدة وإيران لتعزيز قدراتهم الصاروخية".وأضاف المصدران أنّ "حركة "أنصار الله" أجرت مؤخراً تجارب صاروخية تهدف إلى تطوير قدراتها، وذلك بهدف تحسين مدى هجماتها ودقتها".وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمه " "، إلى أنّه "على عكس " "، ورغم كونهم وكلاء لإيران، لم يشنّ الحوثيون سوى عدد قليل نسبياً من الهجمات ضدّ إسرائيل منذ بدء "عملية الصاعد".وقالت: "منذ إستئناف الهجمات على إسرائيل في 28 آذار، أطلق "الحوثيون" نحو 6 صواريخ و5 طائرات مسيّرة باتجاه الأراضي . وكانوا قد أعلنوا سابقاً عن تعليق كافة هجماتهم عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في تشرين الأول 2025".وتابعت الصحيفة الإسرائيليّة، أنّه "في الأسبوع الماضي، حذّر زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، من أنّ "أنصار الله" ستتدخل عسكرياً لدعم حركة " " إذا شنّ الجيش الإسرائيليّ عملية عسكرية جديدة في . وقال: "نحن في تنسيق مستمرّ مع إخوتنا في "جبهات "، ولن نتردّد في أداء واجبنا رداً على أيّ تصعيد جديد للعدوان على أيّ جبهة، ولا سيما غزة".ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى عدم تنفيذ إسرائيل أيّ ضربات على اليمن منذ عمليتها هناك في 25 أيلول 2025، بما في ذلك خلال الصراع مع ، على الرغم من إستمرار هجمات "الحوثيين".وختمت قائلة: "ومع ذلك، حذر الإسرائيليّ يسرائيل كاتس قبل بضعة أيام من أن قيادة الحوثيين "ليست محصنة"، وقال: "الحساب مع معهم لا يزال مفتوحاً، وسيدفعون الثمن، وإذا أصبح زعيمهم في مرمى أهدافنا، فسنقضي عليه".