تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تبحث عن "الجواسيس".. بلبلة أمنية تهز النظام!

Lebanon 24
29-06-2026 | 11:00
A-
A+
إيران تبحث عن الجواسيس.. بلبلة أمنية تهز النظام!
إيران تبحث عن الجواسيس.. بلبلة أمنية تهز النظام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" تقريراً جديداً سلّط فيه الضوء على تصاعد هواجس الاختراق الأمني داخل إيران، مشيراً إلى أن النظام بات ينظر إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها نتيجة خلل داخلي، لا مجرد تفوق استخباراتي خارجي، وهو ما دفعه إلى إطلاق حملة واسعة من الاعتقالات والإعدامات والتحقيقات بحثاً عن المتعاونين مع إسرائيل.
Advertisement

ووفقاً للتقرير، تصاعدت منذ الحرب الأخيرة لغة "التعاون مع العدو" و"شبكات التجسس" و"الاختراق" في الخطاب الرسمي الإيراني، بالتوازي مع حملة أمنية استهدفت كشف مصدر التسريبات التي مكّنت إسرائيل والولايات المتحدة من الوصول إلى مواقع حساسة وقيادات وشبكات اتصالات.

وخلال الأشهر الماضية، وثّقت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أبرزها "إيران إنترناشيونال" و"إيران واير"، إعلان السلطات المتكرر عن تفكيك خلايا واعتقال متهمين بالتعاون مع الموساد وتنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين بالتجسس. وتكتسب هذه الحملة أهميتها من توقيتها السياسي والأمني، إذ يبدو النظام، الذي لطالما قدّم نفسه خبيراً في اختراق خصومه، منشغلاً اليوم بسؤال مختلف: من اخترقه من الداخل؟

وتُظهر متابعة الخطاب الرسمي أن السلطات لم تعد تعزو ما جرى إلى التفوق التقني الإسرائيلي فقط، بل وسّعت دائرة الاشتباه داخل المجتمع ومؤسسات الدولة، بحيث يمكن أن يتحول أي هاتف أو صورة أو رسالة أو اتصال خارجي إلى مادة اتهام. وفي هذا السياق، تبدو محاكمات التجسس جزءاً من محاولة لإقناع الداخل بأن الخلل سببه "خونة" و"عملاء" تسللوا إلى مؤسسات الدولة، وليس أزمة بنيوية داخل النظام.

لكن هذا التفسير، وفق تقديرات مراكز أبحاث غربية، لا يجيب عن السؤال الأهم: كيف استطاعت إسرائيل تحويل إيران إلى ساحة عمل استخباراتي مفتوحة نسبياً؟ فاستهداف القيادات والمنشآت الحساسة لا يعتمد فقط على صور الأقمار الصناعية أو القدرات السيبرانية، بل يحتاج أيضاً إلى معلومات بشرية وميدانية، وهو ما يعكس حجم الصدمة داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية.

وبحسب تقارير حقوقية وإعلامية معارضة، نفذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق متهمين بالتعاون مع الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية، كما اعتقلت مئات الأشخاص للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل عقب جولات الحرب. وتصف طهران هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، فيما تعتبرها منظمات حقوقية توسعاً خطيراً في استخدام تهم التجسس ضد معارضين وناشطين وأقليات وحتى مواطنين عاديين.

وترى هذه المنظمات أن الرسائل من هذه الإجراءات مزدوجة؛ فهي موجهة للخارج لإظهار قدرة النظام على الضبط والعقاب، وللداخل لتشديد القبضة الأمنية وإغلاق المجال العام تحت ذريعة الحرب. وكلما اتسعت الإخفاقات الأمنية، ازداد حضور مشاهد الاعترافات والمحاكمات والإعدامات ومصادرة الممتلكات، لتتحول قضية الاختراق إلى وسيلة لإعادة إنتاج الخوف داخل المجتمع الإيراني.

وتشير بعض مراكز الأبحاث الغربية إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية لم تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية فقط، بل أصابت أيضاً ثقة النظام بمؤسساته. فالحرس الثوري، الذي بنى صورته على الردع والسيطرة ونقل المعركة إلى الخارج، وجد نفسه أمام حرب كشفت هشاشة في الاتصالات وضعفاً في حماية القيادات ومحدودية في ردع خصومه.

وفي هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الإيراني محمد صالح الفتيح، في تعليق لـ"إرم نيوز"، إن إيران تعاني خللاً بنيوياً في منظومة الاتصالات، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على الجانب التقني، بل ترتبط أيضاً بطبيعة القيادة المركزية، حيث إن القادة معروفون وتحركاتهم قابلة للتتبع، ما يجعل ضربة واحدة كفيلة بإرباك مستويات عدة من عملية صنع القرار.

ويرى الفتيح أن انتقال إيران إلى وسائل تواصل أكثر بدائية وتقليل ظهور القيادات لا يعكس قوة أمنية، بل يمثل اعترافاً ضمنياً بأن المنظومة السابقة أصبحت مكشوفة. كما اعتبر أن تراجع فعالية نموذج الردع عبر الوكلاء دفع طهران إلى إعطاء أولوية لحماية الداخل، وهو ما يفسر تشددها الأمني المتزايد، إذ لم تعد تخشى ضربة جديدة فحسب، بل تخشى أن تستند الضربة المقبلة إلى معلومات من داخل مؤسساتها.

ويخلص التقرير إلى أن إيران قد لا تتمكن من العثور على "الخائن" الحقيقي، لأن الاختراقات الكبرى غالباً ما تنتج عن شبكة من الثغرات الأمنية والإدارية، إلا أن النظام يحتاج إلى تقديم "الخائن" بوصفه سبب الأزمة، لأن الاعتراف بوجود خلل بنيوي داخل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية يفتح تساؤلات خطيرة حول قدرة الجمهورية الإسلامية على حماية نفسها. لذلك تبدو الحملة الحالية، وفق التقرير، أقرب إلى عملية تطهير سياسي وأمني تهدف إلى ترميم صورة المؤسسات الأمنية بعد الضربات التي تعرضت لها.
مواضيع ذات صلة
اهتزاز أمني داخل إيران.. "جواسيس" ينشطون وهذه قصة "الاختراقات"!
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 02:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": إيران تبحث إرسال بعض نفطها للصين عبر القطارات
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 02:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصادر أمنية: نشكك في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 02:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة حول التعيينات القضائية: أحمد الحاج مدعياً عاماً تمييزياً
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 02:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-06-29
Lebanon24
16:15 | 2026-06-29
Lebanon24
14:44 | 2026-06-29
Lebanon24
13:48 | 2026-06-29
Lebanon24
13:20 | 2026-06-29
Lebanon24
13:00 | 2026-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24