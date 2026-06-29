صراع نفوذ وتناحر داخلي يهز تنظيم "داعش" في غرب افريقيا

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كشف قتال عنيف اندلع بين فصائل تابعة لتنظيم "داعش - ولاية " عن تصاعد حدة الخلافات الداخلية حول النفوذ في "مثلث تمبكتو"، الذي بات مسرحاً للصراع بين تنظيمي "داعش" و" ".وتتزامن هذه الجولة من الاقتتال مع مخاوف في من هجمات انتقامية، عقب تداول مقاطع فيديو تظهر استيلاء فصيل من التنظيم على أسلحة ثقيلة ومتطورة إثر هجوم على في النيجر المجاورة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتال أسفر عن سقوط قتلى في صفوف قيادات وعناصر التنظيم، مرجحة أن النزاع اندلع إثر رفض أحد الأمراء، الملقب بـ"أبي علي"، المشاركة في هجوم يجري الإعداد له ضد الجيش النيجيري.وأوضح الخبير العسكري عمرو ديالو أن الفصائل تتناحر علناً على ثروات المنطقة كالذهب والعاج والملح، وفرض الضرائب على السكان، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية عالية رغم الضربات التي تلقاها من الجيش النيجيري بالتنسيق مع .وفي السياق، أعلن الجيش النيجيري مؤخراً عن التحاق 8 آلاف مواطن بصفوفه لتعزيز قدراته في مواجهة التنظيم.من جانبه، أكد المحلل السياسي إيريك إيزيبا لـ"إرم نيوز" أن جغرافيا "مثلث تمبكتو" المعقدة التي تبلغ نحو 11 ألف كيلومتر مربع، ونجاح التنظيم في إنشاء مخابئ تحت الأرض، تجعل من الصعب على الجيش النيجيري تحقيق حسم عسكري سريع.