زيلينسكي: بوتين حدد 15 موعداً للاستيلاء على دونباس ولم ينجح

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سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الحملة العسكرية الروسية، قائلاً ليل الاثنين إن حدد وأرجأ، على مدار أكثر من أربع سنوات 15 موعداً نهائياً للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية.وجاءت تصريحات زيلينسكي رداً على رفض ، في وقت سابق، لما وصفه بأنه اقتراح أوكراني بالتخلي عن الضربات بعيدة المدى وتخفيف حدة القتال.وقال زيلينسكي إن تصريحات تظهر أنه منفصل عما يشعر به الذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو ما يرتبط بحملة الضربات على أهداف في صناعة .وقال زيلينسكي أيضاً إن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهووسة مهووسة بمنطقة دونباس. وإذا لم تنه الحرب، فسيتعين عليها تأجيل ذلك الموعد النهائي مرة أخرى.وقلل زيلينسكي من أهمية التحرك العسكري الروسي، وقال إن تصريحات بوتين تظهر أنه منفصل عما يشعر به الروس الذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو ما يرتبط بحملة الضربات الأوكرانية.وأضاف زيلينسكي أن القيادة السياسية الروسية مهووسة بمنطقة دونباس.لم تخف روسيا منذ بداية الحرب في ، أن السيطرة على إقليم دونباس، هدف رئيسي لها، لكون الإقليم محوراً لأغلب العمليات العسكرية.اليوم، تسيطر القوات الروسية، على نحو 90% من الإقليم، الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، في شرق أوكرانيا.ومن الصعب معرفة عدد القوات الروسية في دونباس، لكن العدد الرسمي جاء عل لسان بداية العام، وقال إن عدد قواته في منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، حسب الوصف الروسي، نحو 700 ألف جندي.