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عربي-دولي

الرئيس الإيراني: مفاوضات واشنطن نُسّقت بالكامل مع المرشد الأعلى

Lebanon 24
30-06-2026 | 05:20
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الرئيس الإيراني: مفاوضات واشنطن نُسّقت بالكامل مع المرشد الأعلى
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جميع مراحل التفاوض ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وضمن الآليات المعتمدة، حسب "روسيا اليوم".

وأكد أن "طهران لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها، ومصالحها، ومبادئها الوطنية في المفاوضات مع واشنطن تحت أي ظرف"، مشددا على أن "الخطوات التفاوضية والاتفاق لم يخرجا عن مظلة القيادة العليا، بهدف قطع الطريق على محاولات التشكيك وتشويه صورة الفريق الدبلوماسي".

وكان المرشد مجتبى خامنئي قد أعلن في وقت سابق موافقته على مذكرة التفاهم لحلحلة وضع "لا حرب ولا سلم"، موضحا أنه، بالرغم من أن له وجهة نظر مختلفة، وافق بناء على تعهد بزشكيان بتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي عن ضمان صون حقوق الشعب الإيراني.

واتفقت القيادة الإيرانية متمثلة بالمرشد والرئيس الإيراني على أن "استئناف المفاوضات المباشرة مستقبلا لا يعني القبول بالشروط أو الإملاءات الأميركية المفرطة".

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