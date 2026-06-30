الرئيس الإيراني: مفاوضات واشنطن نُسّقت بالكامل مع المرشد الأعلى

أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن جميع مراحل التفاوض ومذكرة التفاهم مع جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وضمن الآليات المعتمدة، حسب " ".

وأكد أن " لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها، ومصالحها، ومبادئها الوطنية في المفاوضات مع تحت أي ظرف"، مشددا على أن "الخطوات التفاوضية والاتفاق لم يخرجا عن مظلة القيادة ، بهدف قطع الطريق على محاولات التشكيك وتشويه صورة الفريق الدبلوماسي".

وكان المرشد مجتبى خامنئي قد أعلن في وقت سابق موافقته على مذكرة التفاهم لحلحلة وضع "لا حرب ولا سلم"، موضحا أنه، بالرغم من أن له وجهة نظر مختلفة، وافق بناء على تعهد بزشكيان بتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي عن ضمان صون حقوق الشعب الإيراني.

واتفقت القيادة متمثلة بالمرشد والرئيس الإيراني على أن "استئناف المفاوضات المباشرة مستقبلا لا يعني القبول بالشروط أو الإملاءات الأميركية المفرطة".