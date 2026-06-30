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عربي-دولي

إيران تعلن مقتل 6 مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل عبر الحدود

Lebanon 24
30-06-2026 | 06:29
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إيران تعلن مقتل 6 مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل عبر الحدود
إيران تعلن مقتل 6 مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل عبر الحدود photos 0
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أعلن مقر "قوات حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة وصفها بأنها "معادية وانفصالية" عبر الحدود الشمالية الغربية للبلاد، مؤكداً مقتل أفرادها الستة.

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وقال المقر، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن المجموعة المؤلفة من ستة مسلحين حاولت دخول الأراضي الإيرانية بهدف تنفيذ "أعمال تخريبية وإرهابية"، إلا أن القوات الإيرانية رصدت تحركاتها مسبقاً عبر معلومات استخبارية، ونصبت لها كميناً في منطقة جبلية بين مدينتي مهاباد وبيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية.

 

وأضاف البيان أن الاشتباك، الذي حظي بإسناد ناري من الوحدات العسكرية، انتهى بمقتل جميع أفراد المجموعة، مشيراً إلى العثور على جثث أربعة منهم، إضافة إلى مصادرة أسلحة ومعدات متنوعة كانت بحوزتهم.



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