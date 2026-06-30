الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف يتكوف والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر موجودان في الدوحة، لكنه لفت إلى أنهما "لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين"، موضحاً أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أميركا وإيران".
كما كشف الأنصاري أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة، البالغة 6 مليارات دولار، إلى طهران إلى الآن، لافتاً إلى أن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الجانبين، مضيفاً: "مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران".
وأوضح أن "مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية"، مشيراً إلى أنه "ننسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن"، ومؤكداً أن "الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه".
وشدد على أن "حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته"، لافتاً إلى أن "التركيز الآن هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب"، موضحاً أنه "تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة".