الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة

أكد المتحدث باسم القطرية، ماجد الأنصاري، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ستيف يتكوف والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر موجودان في الدوحة، لكنه لفت إلى أنهما "لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين"، موضحاً أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أميركا وإيران".

كما كشف الأنصاري أنه لم يتم تحويل أموال المجمدة، البالغة 6 مليارات دولار، إلى إلى الآن، لافتاً إلى أن تحويل الأموال المجمدة سيتم التوافق عليه بين الجانبين، مضيفاً: "مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين وطهران".

وأوضح أن "مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية"، مشيراً إلى أنه "ننسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن"، ومؤكداً أن "الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه".

وشدد على أن "حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته"، لافتاً إلى أن "التركيز الآن هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب"، موضحاً أنه "تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة".