تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة

Lebanon 24
30-06-2026 | 06:45
A-
A+
الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة
الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف يتكوف والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر موجودان في الدوحة، لكنه لفت إلى أنهما "لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين"، موضحاً أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أميركا وإيران".

كما كشف الأنصاري أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة، البالغة 6 مليارات دولار، إلى طهران إلى الآن، لافتاً إلى أن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الجانبين، مضيفاً: "مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران".

وأوضح أن "مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية"، مشيراً إلى أنه "ننسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن"، ومؤكداً أن "الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه".

وشدد على أن "حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته"، لافتاً إلى أن "التركيز الآن هو على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب"، موضحاً أنه "تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنير سيناقشان المفاوضات في الدوحة مع الوسطاء
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض بشأن إيران: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعًا في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في طريقه حاليا إلى الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فوكس نيوز عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليميّ في شأن مختلف جوانب مذكرة التفاهم
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

الأنصار

واشنطن

الخليج

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-30
Lebanon24
11:57 | 2026-06-30
Lebanon24
11:52 | 2026-06-30
Lebanon24
11:46 | 2026-06-30
Lebanon24
10:45 | 2026-06-30
Lebanon24
10:30 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24