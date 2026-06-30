جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة في القاهرة

أفاد مسؤول في حركة " " بأن وفدا قياديا من الحركة وصل إلى لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة.

وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو، إنه سيتم "استكمال بحث التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من ".

وأضاف: "نحن جادون في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، ويوقف جرائم "، مشددا على أن وفد حماس سيطالب "بوقف الانتهاكات .. وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة، بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ".

وقال مصدر مطلع في "حماس"، إن وفد الحركة "سيسلم الرد على الورقة الجديدة المعدلة التي تسلمتها قبل اسبوعين من ملادينوف والوسطاء".

وأضاف: أنه "تمت خلال الأسبوع الماضي مناقشة عدة أفكار جديدة قدمها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الأميركي بهدف مقاربات مقبولة بين موقف الفصائل والاحتلال".

وفي ما يتعلق بملف السلاح، قال المصدر إن الحركة "تريد أن تتولى لإدارة غزة عملية معالجة وحصر السلاح"، مضيفا "لن تقبل الفصائل أي دور للاحتلال بملف السلاح".