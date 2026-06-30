استئناف الرحلات الجوية بين دبي وطهران

أفادت صحيفة " تايمز" بأن شركتي طيران إيرانيتين استأنفتا خلال اليومين الماضيين رحلاتهما الجوية بين دبي وطهران، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ توقف الحركة الجوية بين البلدين أواخر شباط الماضي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الرحلات تمثل استئنافًا جزئيًا للاتصالات الجوية بين الجانبين بعد تعليقها على خلفية اندلاع الحرب في ذلك الوقت.

وأشار التقرير إلى أن كانت من أكثر الدول التي تعرضت لهجمات إيرانية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ في خلال فترة الصراع، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

ويأتي استئناف الرحلات في ظل مؤشرات على عودة تدريجية للحركة الجوية والتجارية بين بعض العواصم الإقليمية بعد فترة من التوترات الأمنية.