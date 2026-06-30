الرئيس السوري: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى

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ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاولات إسرائيل زعزعة الاستقرار في المناطق السورية الجنوبية.
وقال الشرع: "إن الكيان الإسرائيلي يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض". وأضاف: "سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكاناً لتنفيذ أطماع الآخرين".
جاء كلام الشرع بعد تعرض قرى عابدين وجملة وتل المغر في محافظة درعا الجنوبية، لقصف مدفعي اسرائيلي وغارات جوية بالمروحيات يوم أمس الاثنين.