الرئيس السوري: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى

ندد الرئيس السوري بمحاولات زعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية.

وقال : "إن يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض". وأضاف: " ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكاناً لتنفيذ أطماع الآخرين".

جاء كلام الشرع بعد تعرض قرى عابدين وجملة وتل المغر في محافظة الجنوبية، لقصف مدفعي اسرائيلي وغارات جوية بالمروحيات يوم أمس الاثنين.