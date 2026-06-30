تركيا تدرس شراء منظومات أوروبية وأميركية للدفاع الجوي

أعلن ، يشار غولر، أن أنقرة تقيّم جميع الخيارات المتاحة لتطوير دفاعاتها الجوية، بما في ذلك شراء منظومتي الدفاع الجوي سامب - تي وباتريوت، مشيرًا إلى أن بلاده تهدف إلى الوفاء بجميع أهداف القدرات التي يحددها الناتو بحلول عام 2029.

التركي إن الحلف لا يواجه أزمة، بل يمر بمرحلة تكيف مع بيئة أمنية متغيرة، وأضاف: "يواصل الناتو أداء دوره بوصفه منصة لا مثيل لها وأساسية للأمن والدفاع في الفضاء الأطلسي. ونحن لا نقيّم المرحلة التي نمر بها على أنها أزمة، بل نعدّها مسارًا للتكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة".

وأفادت تقارير بنشر منظومة الدفاع الجوي "سامب-تي" الفرنسية-الإيطالية في قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية في محافظة قونية في حزيران، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتعزيز الدفاع عن المجال الجوي للحلفاء.

كما أعيد نشر منظومة "باتريوت" من إلى محافظة ملطية، حيث تقع قاعدة "كورجيك" للدفاع الصاروخي التابعة للناتو.

بحسب التقارير، اتخذ الناتو هذا القرار لحماية المجال الجوي التركي في ظل تصاعد التوتر في . من جانبها، تعمل على إنشاء نظام دفاع جوي خاص بها "قبة فولاذية"، حيث تتكون من أربعة مستويات: أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى، وأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى، وأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، ودفاع ليزري. تم الإعلان عن بدء المشروع في عام 2025.