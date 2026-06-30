طالبت ، " مجدداً بالنظر في الجرائم التي يرتكبها نظام بحق المدنيين".

وقال المتحدث باسم ، دميتري بيسكوف: "نود أن ننتهز هذه الفرصة مجدداً للفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف"، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية.

تأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على هجوم اليوم بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في منزل في مدينة يغوريفسك، قرب ، ما أدى إلى مقتل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف بيسكوف: "المدنيون يعانون، والأطفال يموتون. هذه هي نتيجة أفعال نظام كييف، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، ويجب أن يتذكره الجميع".

كانت قد أصدرت بيانات حول العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية:

وذكرت فيها أن القوات الروسية سيطرت على بلدة مالينوفكا في مقاطعة دونيتسك وبلدتي ليسنويه وروفنويه في مقاطعة زابوروجيا. وأن قوات أسطول دمرت 7 قوارب مسيرة.

وأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 806 للقوات . وأن القوات الروسية شنت غارات على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وأن القوات الروسية سيطرت على 4 مواقع استراتيجية و54 مبنى وحيدت 30 جندياً اوكرانياً في كراسني ليمان وسيطرت على 30 مبنى في كونستانتينوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا بلغت 90 جنديا. بينما أعلن البيان أن خسائر القوات الأوكرانية في جميع محاور العملية العسكرية الخاصة قد بلغت نحو 1395 جندي.