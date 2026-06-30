الكرملين يطالب المجتمع الدولي بالنظر في جرائم كييف

طالبت روسيا، "المجتمع الدولي مجدداً بالنظر في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف بحق المدنيين".
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نود أن ننتهز هذه الفرصة مجدداً للفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف"، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية.
تأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على هجوم اليوم بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في منزل في مدينة يغوريفسك، قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف بيسكوف: "المدنيون يعانون، والأطفال يموتون. هذه هي نتيجة أفعال نظام كييف، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، ويجب أن يتذكره الجميع".
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أصدرت بيانات حول العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية:
وذكرت فيها أن القوات الروسية سيطرت على بلدة مالينوفكا في مقاطعة دونيتسك وبلدتي ليسنويه وروفنويه في مقاطعة زابوروجيا. وأن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 7 قوارب مسيرة.
وأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 806 مسيرات للقوات الأوكرانية. وأن القوات الروسية شنت غارات على منشآت الطاقة الأوكرانية.
وأن القوات الروسية سيطرت على 4 مواقع استراتيجية و54 مبنى وحيدت 30 جندياً اوكرانياً في كراسني ليمان وسيطرت على 30 مبنى في كونستانتينوفكا في مقاطعة دونيتسك.
وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا بلغت 90 جنديا. بينما أعلن البيان أن خسائر القوات الأوكرانية في جميع محاور العملية العسكرية الخاصة قد بلغت نحو 1395 جندي.