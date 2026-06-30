السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث السعودي فيصل بن فرحان بن ونظيره الصيني وانغ يي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.

ووفق بيان الخارجية ، تناول الجانبان التعاون في مجالات الطاقة والصناعة وسلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز المصالح المشتركة. وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يواكب تطلعات البلدين ويعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين وبكين.