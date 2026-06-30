أمين المنظمة البحرية الدولية يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين

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أجرى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، محادثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان تناولت سبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز والبحث عن حلول للأزمة التي أعقبت الحرب، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشار إلى وجود إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية خاص بمضيق هرمز، في إطار مقترحات تهدف إلى دعم إدارة الممر الملاحي وتعزيز أمنه.
وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين العمانيين ركزت على إيجاد آليات تساهم في استقرار الملاحة البحرية وضمان استمرار حركة التجارة عبر المضيق، بما يخفف تداعيات الأزمة الأخيرة على النقل البحري والاقتصاد العالمي.