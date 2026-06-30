أمين المنظمة البحرية الدولية يجري محادثات مع مسؤولين عمانيين

أجرى للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، محادثات مع مسؤولين في سلطنة تناولت سبل إدارة الملاحة في والبحث عن حلول للأزمة التي أعقبت الحرب، وفق ما نقلته صحيفة " تايمز".

وأشار إلى وجود إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية خاص بمضيق هرمز، في إطار مقترحات تهدف إلى دعم إدارة الممر الملاحي وتعزيز أمنه.

وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين العمانيين ركزت على إيجاد آليات تساهم في استقرار الملاحة البحرية وضمان استمرار حركة التجارة عبر المضيق، بما يخفف تداعيات الأزمة الأخيرة على والاقتصاد العالمي.