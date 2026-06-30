ضربة قضائية لترامب في ملف جنسية الولادة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رفضت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وفي قرار صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة بالإبقاء على حق الجنسية الأميركية لمعظم المولودين على الأراضي الأميركية.
وكان ترامب قد تابع المرافعات الشفوية في القضية خلال نيسان الماضي، وأقر علناً بأنه يتوقع صدور حكم ضده، بعدما تلقى في وقت سابق ضربة قضائية أخرى عندما أبطلت المحكمة جانباً كبيراً من نظام الرسوم الجمركية المتبادلة الذي تبنته إدارته.
ويعتبر ترامب أن منح الجنسية بالولادة يشجع الأجانب على دخول الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، بهدف حصول أبنائهم على الجنسية الأميركية.
في المقابل، يرى معارضو القرار أنه يخالف التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون.
وكانت ثلاث عائلات أجنبية قد رفعت الدعوى، بينها طالبة لجوء من هندوراس، ومواطنة تايوانية تقيم بتأشيرة دراسية، ومتقدم برازيلي للحصول على الإقامة الدائمة، معتبرين أن القرار حرم أبناءهم من الجنسية الأميركية وما يرتبط بها من مزايا، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. (العربية)