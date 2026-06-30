ضربة قضائية لترامب في ملف جنسية الولادة

رفضت الأميركية، الثلاثاء، محاولة تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة في .

وفي قرار صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة بالإبقاء على حق الجنسية الأميركية لمعظم المولودين على الأراضي الأميركية.

وكان قد تابع المرافعات الشفوية في القضية خلال نيسان الماضي، وأقر علناً بأنه يتوقع صدور حكم ضده، بعدما تلقى في وقت سابق ضربة قضائية أخرى عندما أبطلت المحكمة جانباً كبيراً من نظام الرسوم الجمركية المتبادلة الذي تبنته إدارته.

ويعتبر ترامب أن منح الجنسية بالولادة يشجع الأجانب على دخول الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، بهدف حصول أبنائهم على الجنسية الأميركية.

في المقابل، يرى معارضو القرار أنه يخالف للدستور الأميركي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون.

وكانت ثلاث عائلات أجنبية قد رفعت الدعوى، بينها طالبة لجوء من ، ومواطنة تايوانية تقيم بتأشيرة دراسية، ومتقدم برازيلي للحصول على الإقامة الدائمة، معتبرين أن القرار حرم أبناءهم من الجنسية الأميركية وما يرتبط بها من مزايا، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. (العربية)