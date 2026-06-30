تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"جيش المسيّرات".. بريطانيا تغيّر عقيدتها الدفاعية

Lebanon 24
30-06-2026 | 16:00
A-
A+
جيش المسيّرات.. بريطانيا تغيّر عقيدتها الدفاعية
جيش المسيّرات.. بريطانيا تغيّر عقيدتها الدفاعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت المملكة المتحدة عن "خطة الاستثمار الدفاعي" التي طال انتظارها، بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، أي نحو 5.8 مليار يورو، في خطوة تهدف إلى نقل الجيش البريطاني نحو مرحلة أوسع من الاعتماد على المسيّرات والأنظمة ذاتية التشغيل.
Advertisement

وبحسب "فايننشال تايمز"، خرجت الخطة بعد مسار سياسي مضطرب، إذ كان يفترض إعلانها العام الماضي، قبل أن تتأجل بسبب خلافات بين وزارة الدفاع والخزانة حول التمويل.

وفي مطلع حزيران 2026، استقال وزير الدفاع جون هيلي احتجاجاً بعدما طالب بزيادة تقارب 18 مليار جنيه إسترليني ولم يحصل عليها، محذراً من أن التمويل المطروح لا يرفع الإنفاق الدفاعي إلا من 2.6% إلى 2.68% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وتبع ذلك استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر في 22 حزيران، قبل أن يتولى دان جارفيس وزارة الدفاع، ويتمكن، وفق "يورواكتيف"، من رفع التمويل الإجمالي إلى نحو 14.5 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ13.5 مليار كانت مطروحة سابقاً، لكنه يبقى دون مستوى 28 مليار جنيه الذي اعتبره مسؤولون ضرورياً.

وترتكز الخطة على معطيات أوردتها وزارة الدفاع البريطانية، بينها أن أوكرانيا تستخدم نحو 200 ألف مسيّرة شهرياً، وأن عدد المسيّرات الهجومية التي أُطلقت يومياً في ذروة الحرب الإيرانية بلغ 700 مسيّرة.

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام تظهر كيف أن المسيّرات "تعيد تشكيل الحرب بسرعة"، في ظل قدرة أنظمة منخفضة الكلفة على ضرب أهداف عالية القيمة، وتسارع دورات الابتكار من سنوات إلى أسابيع.

وتصف الحكومة الاستثمار الجديد بأنه الأكبر في تاريخ القوات المسلحة البريطانية في مجال المسيّرات، بزيادة مليار جنيه إسترليني عما كان مقرراً في مراجعة الدفاع الاستراتيجية.

وفي البحرية الملكية، تهدف الخطة إلى التحول نحو "بحرية هجينة" تجمع بين السفن المأهولة وغير المأهولة، عبر منصات صواريخ غير مأهولة، وأنظمة استشعار لمطاردة الغواصات في شمال الأطلسي، ومركبات ضخمة غير مأهولة تحت الماء، وأنظمة لرصد التهديدات الجوية.

ومن المنتظر أيضاً إدخال 6 سفن قتالية مشتركة على الأقل، بوصفها مركزاً لمنظومة دفاع جوي بحرية شبكية، بدلاً من مدمرات طراز 83 وفرقاطات طراز 32 التي قد تُلغى، وفق "كييف بوست".

أما في الجيش البري، فتشمل الخطة إنفاقاً على الأنظمة منخفضة الكلفة والذخائر، إضافة إلى 50 مليون جنيه إسترليني خلال 12 شهراً لبرنامج "رابستون"، من أجل تمويل مسيّرات إضافية من طراز "FPV" ومسيّرات اعتراضية.

وتتضمن أيضاً "مشروع نيكس" لتشغيل ما يصل إلى 24 مسيّرة مسلحة ذاتية التشغيل بحلول عام 2030 إلى جانب طائرات أباتشي المحدثة، و"مشروع كورفوس" لاستبدال نظام "واتشكيبر" بمنظومة جديدة للمراقبة والاستطلاع.

وفي سلاح الجو الملكي، تشمل الخطة برنامجاً وطنياً للقتال الجوي يجمع بين مقاتلات مأهولة وأخرى مستقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع نموذج تجريبي يفترض أن يحلق بحلول عام 2030، بالشراكة مع إيطاليا واليابان، وفق "كييف بوست".

كما تشمل نظام "ستورم شراود" للحرب الإلكترونية غير المأهولة، المقرر دخوله الخدمة هذا العام.

وسيمول الاستثمار كذلك "مركز الأنظمة غير المأهولة" في سويندون، الذي وصفته الحكومة بأنه أكبر مركز لاختبار المسيّرات في أوروبا، إلى جانب "فرقة عمل الأنظمة غير المأهولة" الهادفة إلى تسريع التعاون مع القطاع الصناعي.

وقال ستارمر، في خطاب داخل مصنع دفاعي بريطاني، إن البريطانيين "سئموا من أن يكونوا تحت رحمة أحداث خارج شواطئنا"، مضيفاً أن الاستثمار سيعزز قدرات القوات المسلحة براً وبحراً وجواً.

من جهته، قال وزير الدفاع دان جارفيس: "في أوكرانيا والشرق الأوسط، الأنظمة غير المأهولة تحدد مسار الصراعات، هذا الاستثمار الأكبر في تاريخ بريطانيا في هذه التقنيات المتطورة سيبقي قواتنا متقدمة على خصومنا".

وتأتي الخطة قبل اجتماع لحلفاء الناتو في أنقرة لبحث بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي عند 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035.

ورغم أن الخطة تقرّب بريطانيا من هذا الهدف، فإن الحكومة لم تحدد بعد مساراً تمويلياً كاملاً لتحقيقه، ما يترك أسئلة حول قدرة لندن على تنفيذ هذا التحول العسكري وسط أزمة سياسية داخلية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة بمسيّرة انقضاضيّة
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيّتين
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهداف مربض مدفعيّة جيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف "فان" في حداثا
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 02:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

البريطانيين

البريطانية

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-06-30
Lebanon24
16:46 | 2026-06-30
Lebanon24
16:44 | 2026-06-30
Lebanon24
16:28 | 2026-06-30
Lebanon24
16:22 | 2026-06-30
Lebanon24
16:13 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24