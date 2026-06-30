بالصور... كشف مكان دفن جثمان خامنئي "أمانة" للمرة الأولى منذ اغتياله!

كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى عن مكان دفن جثمان المرشد السابق علي خامنئي، الذي جرى اغتياله في الـ28 من شهر شباط الماضي، عقب استهداف مقر إقامته في العاصمة خلال الهجوم الأميركي .



ونشرت وكالة "الأخبار العاجلة" صوراً لمكان دفن الجثمان كـ"أمانة" في مرقد السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم، مشيرة إلى توافد أعداد من المواطنين للمشاركة في مراسم نقل الجثمان صباح اليوم إلى موقع التشييع في طهران، بعدما كان مودعاً بصورة مؤقتة داخل المرقد، وذلك لاستكمال مراسم التشييع الرسمية التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة.



وتأتي هذه المشاهد بالتزامن مع إعلان السلطات بدء الترتيبات النهائية للتشييع، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية واسعة. ويُعرف "الدفن أمانة" في الفقه الشيعي بأنه دفن مؤقت للميت بقصد نقله لاحقاً إلى مكان الدفن النهائي، وغالباً ما يُلجأ إليه عند تعذر نقل الجثمان مباشرة أو انتظار استكمال الإجراءات، لاسيما للراغبين بالدفن في مقابر ذات مكانة دينية كالعتبات والمراقد.



وفي سياق التحضيرات، أعلن نائب الإيراني، علي أكبر بور جمشيديان، أن صلاة الجنازة على خامنئي ستُقام في الـ7 من شهر المقبل داخل مسجد جمكران بمدينة قم، مشيراً إلى أن أحد كبار مراجع التقليد سيؤم الصلاة، من دون هويته.

🅾️ مصادر إيرانية:

تم نقل جثة علي خامنئي صباح اليوم من قبره المؤقت في مرقد فاطمة معصومة بمدينة قم جنوب طهران، وذلك استعداداً لمراسم الجنازة الرسمية التي ستقام لخامنئي في والعراق في غضون أسبوع تقريباً. pic.twitter.com/QhI05Rzc57 — Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) June 30, 2026 Advertisement