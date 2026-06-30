بالصور... كشف مكان دفن جثمان خامنئي "أمانة" للمرة الأولى منذ اغتياله!

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🅾️ مصادر إيرانية:
تم نقل جثة علي خامنئي صباح اليوم من قبره المؤقت في مرقد فاطمة معصومة بمدينة قم جنوب طهران، وذلك استعداداً لمراسم الجنازة الرسمية التي ستقام لخامنئي في إيران والعراق في غضون أسبوع تقريباً. pic.twitter.com/QhI05Rzc57
— Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) June 30, 2026
🅾️ مصادر إيرانية:
تم نقل جثة علي خامنئي صباح اليوم من قبره المؤقت في مرقد فاطمة معصومة بمدينة قم جنوب طهران، وذلك استعداداً لمراسم الجنازة الرسمية التي ستقام لخامنئي في إيران والعراق في غضون أسبوع تقريباً. pic.twitter.com/QhI05Rzc57