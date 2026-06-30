فانس: ترامب مستعد للتصعيد مع إيران مجدداً

قال الأميركي جي دي إن يريد استمرار المسار التفاوضي مع ، على أساس التزامات يمكن التحقق منها.

وشدد فانس على ضرورة التأكد من إزالة البرنامج عبر عمليات تفتيش مستمرة، معتبراً أن المرحلة المقبلة لا تزال محاطة بقدر من عدم اليقين، إذ "لا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون".

وأوضح أن طلب استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم مراقبة كيفية تطور الأمور.

وأضاف فانس أن الخيارات المطروحة أمام تقوم إما على السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، شرط تغيير سلوكها، أو تثبيت المكاسب التي تحققت.

وفي موقف لافت، قال فانس إن الرئيس الأميركي "مستعد لإلقاء القنابل من جديد" بشأن إيران.

كما علّق على نفي إجراء مفاوضات، قائلاً إن ذلك "أسلوب لا أفهمه".