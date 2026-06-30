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عربي-دولي

فانس: ترامب مستعد للتصعيد مع إيران مجدداً

Lebanon 24
30-06-2026 | 16:22
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فانس: ترامب مستعد للتصعيد مع إيران مجدداً
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قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب يريد استمرار المسار التفاوضي مع إيران، على أساس التزامات يمكن التحقق منها.

وشدد فانس على ضرورة التأكد من إزالة البرنامج النووي الإيراني عبر عمليات تفتيش مستمرة، معتبراً أن المرحلة المقبلة لا تزال محاطة بقدر من عدم اليقين، إذ "لا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون".

وأوضح أن ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم مراقبة كيفية تطور الأمور.

وأضاف فانس أن الخيارات المطروحة أمام واشنطن تقوم إما على السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، شرط تغيير سلوكها، أو تثبيت المكاسب التي تحققت.

وفي موقف لافت، قال فانس إن الرئيس الأميركي "مستعد لإلقاء القنابل من جديد" بشأن إيران.

كما علّق على نفي طهران إجراء مفاوضات، قائلاً إن ذلك "أسلوب لا أفهمه".

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