فانس: ترامب مستعد للتصعيد مع إيران مجدداً

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب يريد استمرار المسار التفاوضي مع إيران، على أساس التزامات يمكن التحقق منها.
وشدد فانس على ضرورة التأكد من إزالة البرنامج النووي الإيراني عبر عمليات تفتيش مستمرة، معتبراً أن المرحلة المقبلة لا تزال محاطة بقدر من عدم اليقين، إذ "لا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون".
وأوضح أن ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم مراقبة كيفية تطور الأمور.
وأضاف فانس أن الخيارات المطروحة أمام واشنطن تقوم إما على السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، شرط تغيير سلوكها، أو تثبيت المكاسب التي تحققت.
وفي موقف لافت، قال فانس إن الرئيس الأميركي "مستعد لإلقاء القنابل من جديد" بشأن إيران.
كما علّق على نفي طهران إجراء مفاوضات، قائلاً إن ذلك "أسلوب لا أفهمه".