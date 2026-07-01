ظروف جوية قاسية في كندا.. فيضانات وحرارة شديدة!

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تتعرض لظروف جوية قاسية تتنوع من الفيضانات إلى الحرارة الشديدة.ففي وأجزاء أخرى من شرق كندا، دفعت درجات الحرارة شديدة الارتفاع أمس الثلاثاء إلى إصدار تحذير من الموجة الحارة وحث السكان على الاعتناء بكبار السن ومن يعيشون بمفردهم.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من وكيبيك إلى ما بين 34 و37 درجة مئوية اليوم الأربعاء وغطا الخميس، وهو ما يتزامن مع العطلة وآخر مباراة تقام في تورونتو من العالم . وفي المدينة أيضا، دفعت موجة الحرارة المسؤولين إلى إنشاء محطات متنقلة لتوزيع مياه الشرب في المتنزهات وإطالة ساعات عمل حمامات السباحة.وفي غرب كندا، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وارتفاع خطير في منسوب مياه الجداول في أجزاء من مقاطعة ألبرتا، مما أدى إلى إصدار تنبيهات بالإخلاء وتقطع السبل بما يصل إلى 1500 من المخيمين في منطقة كاناناسكيس الترفيهية الشهيرة الاثنين بسبب إغلاق الطرق جراء الفيضانات.ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من شرق ساسكاتشوان وغرب مانيتوبا خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي أجزاء من مانيتوبا، حذر المسؤولون من أن مستويات المياه في البحيرات والخزانات قد ترتفع 0.3 إلى 0.9 متر، وأن من المحتمل حدوث فيضانات.