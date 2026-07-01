تقرير "The Washington Post" : هكذا يعرقل نفوذ إيران على مضيق هرمز مساعي ترامب

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ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أنه "في الوقت الذي تبادلت فيه والولايات المتحدة ضربات محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح كلا الجانبين حرصهما على تجنب العودة إلى صراع شامل؛ لكن ما زال غير واضح ما إذا كان الوقت مناسباً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية. وكان من المقرر أن يتوجه كبار المفاوضين والإيرانيين إلى قطر يوم الثلاثاء، بعد مرور أسبوعين تقريبًا من فترة الستين يومًا المخصصة للتفاوض على اتفاق يحد من البرنامج النووي ؛ إلا أن المتشددين الإيرانيين رفضوا تقديم تنازلات كبيرة، وصرح المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، بأن مسؤولي بلاده لا يعتزمون الاجتماع مباشرة مع الأميركيين هذا الأسبوع، على الرغم من تصريح الرئيس الأميركي سابقًا بعقد اجتماع بناءً على طلب إيران".وبحسب الصحيفة: "أوضح ترامب أن تركيزه الأساسي في الوقت الراهن ينصب على أسعار البنزين، وقد أشاد بانخفاض أسعار النفط الخام، الأمر الذي منحه بعض الراحة منذ توقيعه اتفاقاً مع نظيره الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، اشتكى من أن أسعار الغاز لم تتبع نفس النهج. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين: "انخفضت أسعار النفط بشكل كبير. وصلنا اليوم إلى 69 دولارًا. كانت الأسعار أعلى من ذلك قبل حرب نزع السلاح النووي الإيراني التي خضناها، والتي نحقق فيها تقدمًا جيدًا للغاية". وأضاف: "ربما يكون الاجتماع في الدوحة مهمًا، وربما لا". لكن في وقت لاحق، اشتكى بغضب من البنزين، الذي يبلغ متوسط سعره حاليًا حوالي 3.90 دولارًا للغالون؛ وكتب على موقعه "تروث سوشيال": "يجب على تجار التجزئة خفض أسعار البنزين فوراً! إنها مرتفعة للغاية بالنظر إلى أن سعر النفط يبلغ الآن 68 دولاراً للبرميل، ويتجه نحو الانخفاض. إذا لم يفعل تجار التجزئة ذلك، فستواجههم مشاكل كبيرة! ابدأوا باستهداف سعر 2.50 دولاراً للغالون"."وتابعت الصحيفة: "قال محللو الطاقة إن هذا الهدف قد لا يتحقق قريباً؛ فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، إلا أن المصافي لا تستطيع الحصول على كل ما تحتاجه منه. علاوة على ذلك، لجأت بعض المصافي إلى إنتاج وقود الطائرات لتعويض النقص في أوروبا، مما قلل من قدرتها على إنتاج الديزل والبنزين قبل ذروة الموسم الصيفي. ومع استمرار هيمنة أسواق النفط على اهتمامات ترامب، فقد أشار إلى استعداده لترك المفاوضات تأخذ مجراها؛ لكن التحدي الذي يواجه الفريق الأميركي لا يزال قائماً: فرغم تعرض إيران لضربات جوية أميركية وإسرائيلية مكثفة على مدى أسابيع، إلا أنها خرجت من الحرب بنفوذ جديد وحافز ضئيل للتخلي عنه. وبدلاً من الخوض بعمق في القيود الرئيسية المفروضة على برنامجها النووي، ركزت طهران على المكسب الذي حققته نتيجة أشهر من الصراع: قدرتها على السيطرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يُعتبر تهديداً نظرياً في السابق، ولكنه أصبح الآن قوة مُثبتة؛ وقد تمكنت من إغلاق الممر المائي بتكلفة زهيدة، باستخدام الألغام والطائرات المسيّرة المنخفضة التكلفة ضد ناقلات النفط التي تنقل 20% من نفط العالم".وأضافت الصحيفة: "استخدمت طهران الأسبوع الماضي طائرة مسيرة لمهاجمة سفينة شحن زعمت أنها تسلك طريقاً غير مصرح به، ثم تبادلت واشنطن وإيران الضربات على أهداف في المنطقة قبل أن تعلنا استئناف المحادثات. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين: "نحن ملتزمون ببنود وقف إطلاق النار. وسنواجه العنف بالعنف"، وأضافت أن الجانب الأميركي يواصل مساعيه الدبلوماسية؛ لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت الشروط متوفرة لكي يتوصل كل طرف إلى اتفاق. وقالت سوزان مالوني، الخبيرة في العلاقات الأميركية الإيرانية في معهد بروكينغز: "يحاول الإيرانيون تجاوز الحدود للحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة على المضيق". وأضافت: "لكن لا يوجد تصعيد من أي من الطرفين يجعل استمرار الدبلوماسية مستحيلاً. هناك رغبة واضحة لدى كلا الجانبين في مواصلة الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا سيظل صحيحاً بالنسبة للإدارة إلى حد كبير. لا يوجد ضغط على أي من الطرفين، في رأيي، في هذه المرحلة للتصعيد أو العودة إلى الحرب الشاملة"."وبحسب الصحيفة: "مع إشارة المتشددين الإيرانيين إلى عدم رغبتهم في التخلص من مخزونهم من اليورانيوم العالي التخصيب أو قبول مطالب أميركية رئيسية أخرى، كان العديد من الدبلوماسيين والمحللين متشككين في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال فترة الستين يوماً، أو في أي وقت قريب. وقد أظهرت إيران أنها تستطيع إغلاق المضيق بسهولة أكبر مما يستطيع الجيش الأميركي إبقاءه مفتوحاً، وفقاً لدبلوماسيين يراقبون هذا الوضع. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع مخاطر محاولة نقل النفط عبر المضيق، فإن أسعار النفط الخام لم ترتفع إلى المستويات التي بلغتها في بداية الحرب، إذ لا تزال مستقرة نسبياً عند حوالي 73 دولاراً للبرميل، وهو سعر أقل بكثير من ذروة الحرب التي بلغت حوالي 120 دولاراً. ولا يزال التجار متفائلين بإمكانية صمود إطار السلام. ورغم استمرار إيران في مهاجمة السفن، فإن النفط الخام يُنقل عبر المضيق، وتسعى شركات الشحن جاهدةً لتحريك عشرات السفن العالقة في المنطقة منذ بدء الحرب في نهاية شباط، مما يُسهم في كبح جماح الأسعار".وتابعت الصحيفة: "يقول الخبراء إن التجار مترددون في المراهنة على ارتفاع الأسعار في ظل تأكيد البيت الأبيض المستمر على قرب التوصل إلى حل للحرب، كما يتذكرون كيف بالغت الأسواق في تقدير الأثر الأمد للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي نهاية المطاف، انهارت الأسعار عندما وجدت الدول مصادر إمداد بديلة، وتبين أن النقص أقل حدة مما كان متوقعاً. وقد تكرر الأمر نفسه في هذا الصراع؛ فقد اعتمدت الصين، وهي مستورد رئيسي للنفط من ، على احتياطياتها الهائلة ومصادر الطاقة البديلة لخفض وارداتها بشكل كبير، مما خفف الضغط على الأسواق العالمية، كما تم استغلال الاحتياطيات في كل أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات سحب كبيرة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وارتفعت صادرات النفط من أميركا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار محلياً، ولكنه ساهم في تعويض النقص في الخارج".وأضافت الصحيفة: "قال بوب ماكنالي، مستشار الطاقة في إدارة جورج دبليو بوش ومؤسس شركة الأبحاث رابيدان إنرجي غروب: "بعد غزو لأوكرانيا، ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة لمدة أربعة أشهر. افترض السوق الأسوأ. وعندما صدرت البيانات في عام 2022 التي أظهرت أننا لم نخسر من الإمدادات بالقدر المتوقع، انهارت الأسعار". وقال ماكنالي: "مع إيران، افترض السوق الأسوأ خلال الأسابيع القليلة الأولى. وبعد وقف إطلاق النار، قرر السوق أنه لا يوجد شيء يحدث هنا، وقضى معظم فترة الحرب متجاهلاً الحرب". لكن ماكنالي قال إن استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط نسبياً في الوقت الحالي يخفي تحدياً كبيراً في أسواق الطاقة: فكما اشتكى ترامب، لا تزال أسعار البنزين والديزل المكرر مرتفعة بشكل ملحوظ. وتعكس هذه الأسعار الظروف الحالية بشكل أفضل من أسعار العقود الآجلة للنفط، التي تستند إلى توقعات الأشهر المقبلة. وفي الواقع، لم تُرمم مصافي النفط وغيرها من البنى التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب بشكل كامل، ولا يزال خطر نقل البنزين والديزل عبر مضيق هرمز مرتفعاً، كما وقد تضاءلت المخزونات، ما دفع مسؤولي الطاقة إلى التحذير من أن الأسعار سترتفع مجدداً إلى 150 دولاراً للبرميل أو أكثر إذا لم يُعاد فتح المضيق".وبحسب الصحيفة: "يحذر المحللون من أن المشاكل الأساسية لم تُحل بعد، ولم يستأنف الإنتاج في دول الخليج مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، ومعظم النفط الذي يمر عبر المضيق هو النفط الذي علق عندما أغلقته إيران، ولا تزال شركات الشحن مترددة في إرسال ناقلات جديدة، ويشعر المنتجون بالقلق إزاء استئناف الإنتاج. وقال ماكنالي: "إذا كانت عمليات النقل عبر المضيق تقتصر على تفريغ النفط المحتجز هناك، فهذا لا يُعدّ إنجازاً حقيقياً. الإنجاز الحقيقي هو عندما يُعيد المنتجون تشغيل حقولهم ويستأنفون الإنتاج". وقال تومي إنغلسباي، رئيس قسم النفط والغاز والطاقة في الأميركيتين في شركة الاستشارات أوليفر وايمان، إن التوقعات بشأن أسعار النفط لم تستقر بعد؛ وقال: "ما زلنا نعيش في خضم الأزمة الآن. نحن في عالم جديد حيث يبدو أن الاضطرابات في الشرق الأوسط ليست حدثاً عابراً"."