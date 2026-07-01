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عربي-دولي

غوتيريش يُحذر: "الأونروا" على وشك الإنهيار

Lebanon 24
01-07-2026 | 03:52
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غوتيريش يُحذر: الأونروا على وشك الإنهيار
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، من ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة.
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ولفت غوتيريش إلى أن تقليصا إضافيا لتمويل "الأونروا" التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيا، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".

وبسبب نقص التمويل، قلّصت "الأونروا" نطاق عملياتها منذ مطلع العام الحالي.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".

وتطرّق إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال غوتيريش إن "الأونروا تواجه "قيودا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".

وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".


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