تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

نتنياهو خسر قليلا من وزنه وعقيدته الأمنية تغيّرت.. صحيفة إسرائيلية تكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-07-2026 | 04:30
A-
A+
نتنياهو خسر قليلا من وزنه وعقيدته الأمنية تغيّرت.. صحيفة إسرائيلية تكشف
نتنياهو خسر قليلا من وزنه وعقيدته الأمنية تغيّرت.. صحيفة إسرائيلية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت صحيفة "جيرروزاليم بوست" اليوم تقريرا أشارت فيه إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف ان هجوم السابع من تشرين الأول 2023 غيّر مقاربته للأمن.
Advertisement
 
وبحسب ما جاء في التقرير الذي ترجمه "لبنان 24"، قال نتنياهو ممازحا ردًا على سؤال عما تغيّر منذ هجوم 7 تشرين الأول إنه "خسر قليلًا من الوزن".
 
وبعد هذه المزحة، أوضح نتنياهو أن هجوم السابع من تشرين أعاد تشكيل رؤيته للأمن الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقت الهجوم.
 
وقال نتنياهو: "بعد السابع من تشرين استخلصتُ دروسًا. يجب أن تكون المناطق العازلة داخل أراضي العدو، وليس داخل أراضينا. أنا متمسك بمصالحنا. أكنّ تقديرًا كبيرًا لجنودنا وقادتنا وأجهزة الأمن، لكن ما حدث بعد السابع من تشرين جعلني أزداد قناعة بأن لدينا دولةً تمتلك جيشًا، وليس جيشًا يمتلك دولة."
 
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة أجراها مع القناة 14 الإسرائيلية، تناولت عددًا من القضايا. وقال إن "العلاقات جيدة جدًا" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن ينتقل الحديث إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران.
 
وعلى الرغم من أنه كان قد صرّح مؤخرًا بأن "حزب الله هو الحلقة الأهم في المحور الإيراني"، وأن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في لبنان ما دام التنظيم يشكل تهديدًا، فقد ركّز نتنياهو في المقابلة على البرنامج النووي الإيراني، وتعهد بشن هجوم ثالث إذا استدعت الضرورة ذلك.
 
وقال: "في إيران أنقذنا أنفسنا من القنابل الذرية. لن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية."
 
وفي سياق السياسة الخارجية، وردًا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، قال نتنياهو إن على أردوغان "أن يهدأ."
 
وأضاف: "لن نسمح لأحد بتهديد أمننا. ما يحدث في تركيا هو نتيجة تراجع قوة إيران. ويبدو أنه نسي أن الحكم العثماني انتهى قبل 400 عام. هل يقلقني ذلك؟ بالطبع."
 
كما سئل نتنياهو عن الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في إسرائيل، إلا أنه تجنب تقديم إجابة مباشرة، بحسب الصحيفة.
 
وقالت الصحيفة: "في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقفزات أسعار الإيجارات، ووصول سعر شطيرة الشاورما في أحد شوارع تل أبيب إلى 72 شيكلًا للمقيمين، اكتفى نتنياهو بالقول بشكل عام: "هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذا الشأن."
 
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى ان إسرائيل تُعد من بين أغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة، ولا سيما في أسعار الغذاء والإسكان، إذ تتجاوز في هذا المجال حتى بعض أغنى الدول الأوروبية، بينما لا تزال الحلول المحتملة بعيدة عن التنفيذ.
مواضيع ذات صلة
أنظروا إلى إيران.. صحيفة تكشف تحوّلاً في "عقيدة إسرائيل الأمنية"
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد بعد قليل مشاورات أمنية لدراسة كيفية الرد على حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيش المسيّرات".. بريطانيا تغيّر عقيدتها الدفاعية
lebanon 24
Lebanon24
01/07/2026 21:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

لبنان 24

حزب الله

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-07-01
Lebanon24
13:46 | 2026-07-01
Lebanon24
13:00 | 2026-07-01
Lebanon24
12:27 | 2026-07-01
Lebanon24
12:18 | 2026-07-01
Lebanon24
12:18 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24