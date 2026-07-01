ماكرون في دمشق... أول زيارة لرئيس أوروبي منذ سقوط الأسد

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يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في السادس من تموز الجاري، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس منذ سقوط نظام بشار في كانون الأول 2024، وقبيل توجهه لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في . وتنهي هذه الزيارة، التي تمتد ليومين وفقاً لما كشفته أوساط صحفية فرنسية، قطيعة دبلوماسية دامت 18 عاماً منذ آخر زيارة للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2008.وتأتي الخطوة لتكريس العلاقات مع القيادة الجديدة برئاسة أحمد ، وتتويجاً لأرضية تمهيدية شملت استقبال الشرع في قصر الإليزيه في أيار 2025، تلتها محادثات عسكرية رفيعة المستوى جرت في دمشق خلال شهر حزيران الماضي.وتهدف من وراء هذا التحرك إلى حجز موقع متقدم لشركاتها في سوق إعادة الإعمار السورية التي تشهد حالياً تدفقاً كبيراً للمستثمرين العرب والمغتربين والمقاولين اللبنانيين، إلى جانب التنسيق في ملفات الأمن الإقليمي الحساسة كالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب ومصير المقاتلين الأجانب المحتجزين شمال شرق البلاد، مستفيدة من أجواء الانفتاح بعد إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع دمشق.وتتقاطع الزيارة مع مساعي أحمد الشرع لإيجاد توازن دقيق في علاقاته الخارجية بين مغازلة والتحالف مع أنقرة، في وقت تحاول فيه ، بصفتها عضواً دائماً في ورئيساً لمجموعة السبع، لعب دور الوسيط الإقليمي لإبقاء في مشهد التسويات الكبرى ومواكبة التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة.