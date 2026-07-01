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عربي-دولي

في هذه الدولة.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني

Lebanon 24
01-07-2026 | 15:14
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في هذه الدولة.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني
في هذه الدولة.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني photos 0
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أفادت الشرطة في بلجيكا بمقتل عدد من الأشخاص جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني في مدينة أنتويرب، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت أن الحريق نشب في الطابق الثامن من مبنى من عشرة طوابق يقطنه أكثر من 200 شخص، حيث انتشر دخان كثيف بسرعة، ما صعّب عمليات الإخلاء والإنقاذ.

وبحسب المعطيات الأولية، سُجّل مقتل 6 أشخاص على الأقل، مع إصابات متفاوتة، بينما تواصل فرق الإطفاء البحث داخل المبنى وسط تحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

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