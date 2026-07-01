ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2295 قتيلاً وأكثر من 11 ألف جريح

أعلن الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 2295 قتيلاً و11267 جريحاً، في أحدث تحديث رسمي.

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وخلال إحاطة إعلامية نقلتها قناة VTV، أوضح أن عدد الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم بلغ 12841 شخصاً، فيما تأثر إجمالاً 26403 أشخاص بين إصابات جسدية ونفسية، إضافة إلى تدمير أو تضرر واسع في المنازل.

وأشار إلى أن السلطات عملت على إيواء المتضررين داخل مخيمات مؤقتة في كراكاس وولاية لا غوايرا، حيث جرى تجهيزها بأسِرّة ومراتب ومرافق صحية، إلى جانب تنظيم خدمات طبية ودعم نفسي وتوفير الغذاء ومياه الشرب.

وفي 24 حزيران، ضرب زلزالان قويان بقوة 7.2 و7.5 درجات، على عمق 20.3 كيلومتر و10 كيلومترات، بفارق أقل من دقيقة بينهما، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وتسببا بأكثر من 500 هزة ارتدادية، مع تسجيلهما قرب مدينتي مورون وسان فيليبي.