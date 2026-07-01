قطر: تقدّم إيجابي بين أميركا وإيران بشأن مذكرة التفاهم

كشفت الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين والإيرانيين، لافتة إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن.

وقال المتحدث باسم القطرية، ماجد الأنصاري، إن الأطراف اتفقوا على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى السابق.

نائب الإيراني، كاظم غريب آبادي، أعلن بدوره اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في ، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت الرسمية "إرنا" عن آبادي قوله إن المشاركين اتفقوا على "إنشاء قناة اتصال" للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته.

إدانة قطرية للاعتداءات الإيرانية

بالتوازي، ترأس وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، في الديوان الأميري.

وجدد القطري إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وشدد المجلس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية.