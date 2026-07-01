هجوم روسي جديد على كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة ، تكاتشينكو، أنّ وحدات الدفاع الجوّي تصدّت لهجوم مسيّرات روسية وصواريخ بالستية، سقط حطامها في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة وفي إحدى الضواحي بالشمال الشرقي.

وأضاف أنّ حريقاً اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سُمع دويّ انفجارات في غرب العاصمة.

واندلع حريق في وسط كييف، مساء الأربعاء، عقب انفجار وقع أثناء تفعيل صافرات الإنذار، وفق .

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في .

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "اندلع حريق على سقف مبنى غير سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي".

وأضاف لاحقا أن حريقا اندلع أيضا "على سطح أحد الفنادق" في المنطقة نفسها.

وكتب "الهجوم على العاصمة ما زال مستمرا. ابقوا في الملاجئ!".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن على وشك شن "هجوم ضخم".