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عربي-دولي

هجوم روسي جديد على كييف

Lebanon 24
01-07-2026 | 23:25
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هجوم روسي جديد على كييف
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، تيمور تكاتشينكو، أنّ وحدات الدفاع الجوّي تصدّت لهجوم مسيّرات روسية وصواريخ بالستية، سقط حطامها في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة وفي إحدى الضواحي بالشمال الشرقي.

وأضاف أنّ حريقاً اندلع على سطح مبنى في شارع رئيسي، كما سُمع دويّ انفجارات في غرب العاصمة.

واندلع حريق في وسط كييف، مساء الأربعاء، عقب انفجار وقع أثناء تفعيل صافرات الإنذار، وفق وكالة فرانس برس.

وتشهد العاصمة الأوكرانية غارات جوية بانتظام بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "اندلع حريق على سقف مبنى غير سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة شيفتشينكيفسكي".

وأضاف لاحقا أن حريقا اندلع أيضا "على سطح أحد الفنادق" في المنطقة نفسها.

وكتب "الهجوم على العاصمة ما زال مستمرا. ابقوا في الملاجئ!".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه سيعود بسرعة إلى بلاده من زيارة لدبلن بعد تلقي تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا على وشك شن "هجوم ضخم".

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فولوديمير زيلينسكي

وكالة فرانس برس

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

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