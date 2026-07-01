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عربي-دولي

تفجيرات تهزّ اليونان.. وتستهدف مسؤولين

Lebanon 24
01-07-2026 | 23:37
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تفجيرات تهزّ اليونان.. وتستهدف مسؤولين
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قُتلت امرأة وأصيب 4 أشخاص، الأربعاء، جراء هجمات بعبوات ناسفة استهدفت منازل 3 مسؤولين في حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم في اليونان.

وقالت الشرطة إن الهجمات وقعت فجراً في مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد، واستخدمت فيها عبوات يدوية الصنع من أسطوانات غاز بوتان صغيرة.

وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم الحزب، عن "صدمته وغضبه"، واصفاً ما جرى بأنه "هجوم جبان وإرهابي وإجرامي".

وبحسب موقع "كاثيميريني"، أصيب والدا المرشحة السابقة للحزب أفروديتي نيستورا في الهجوم ونقلا إلى المستشفى، قبل إعلان وفاة والدتها متأثرة بإصابتها.

واستهدفت الهجمات أيضاً رئيس اللجنة التنفيذية للحزب زيسيس يواكيموفيتش، والنائب السابق سافاس أناستاسياديس.

وأوضحت الشرطة أن 4 سيارات كانت متوقفة في موقف منزل نيستورا احترقت بالكامل نتيجة الانفجار.

ولم تعلن السلطات بعد الجهة المسؤولة عن الهجمات أو دوافعها، فيما تولت شعبة مكافحة الإرهاب التحقيق في القضية.

وقالت الشرطة إن الهجمات الثلاثة تبدو منفذة من الجهة نفسها، بينما أوضح المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس أنها حصلت خلال 15 دقيقة فقط.

وتعمل السلطات على جمع تسجيلات كاميرات المراقبة لتعقب المنفذين.

وأكد ميتسوتاكيس أنه سيتوجه إلى ثيسالونيكي برفقة عدد من الوزراء لدعم أعضاء الحزب، مشدداً على أن الزيارة تحمل رسالة واضحة مفادها "لا تسامح مطلقاً مع أي شكل جديد من أشكال الإرهاب".

كما دانت أحزاب المعارضة اليسارية الهجمات، وقال حزب "سيريزا" إن "كل أشكال العنف السياسي تستوجب الإدانة المطلقة". (العين الاخبارية)

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