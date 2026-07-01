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عربي-دولي

الرئيس الأميركي: يحق لمدير المخابرات رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

Lebanon 24
01-07-2026 | 23:40
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الرئيس الأميركي: يحق لمدير المخابرات رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020
الرئيس الأميركي: يحق لمدير المخابرات رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020 photos 0
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مدير جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، بما في تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.

وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالم

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