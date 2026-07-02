الناتو يسد معظم الفجوات الأميركية قبل قمة أنقرة

قال مصدر في " " لـ" "، الأربعاء، إن الحلف سيعلن خلال قمة الأسبوع المقبل أن أعضاءه نجحوا في تغطية معظم الثغرات التي خلّفها تقليص المساهمة العسكرية الأميركية في خطط الدفاع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم اسمه، أن الفجوة الأساسية التي لا تزال قائمة تتعلق بالقاذفات الاستراتيجية، بعدما أبلغت الحلف بأنها ستوفر طائرة واحدة فقط بدلاً من اثنتين.

وكانت قد أبلغت حلفاءها، في أيار الماضي، بقرارها تقليص حجم القدرات العسكرية المخصصة لـ"الناتو" في أوقات الأزمات، ما أثار تساؤلات داخل الحلف قبل قمة أنقرة المقررة في 7 و8 .

وبحسب الجنرال أليكسوس جرينكويتش، القائد الأعلى لقوات "الناتو"، تهدف الخطوة إلى الإنهاء التدريجي لما وصفه بـ"الاعتماد المفرط" على القوات الأميركية، في ظل استعداد واشنطن لاحتمال التعامل مع صراعات متزامنة على أكثر من جبهة.

وكان للحلف مارك روته قد قال، منتصف حزيران، إن حلفاء آخرين عززوا مساهماتهم ويعتزمون تغطية "الكثير" من الثغرات، من دون تقديم تفاصيل.

ولم تكشف الولايات المتحدة علناً طبيعة التخفيضات، إلا أن مصدراً عسكرياً قال لـ"رويترز" إنها تشمل قدرات مثل طائرات التزود بالوقود، والمقاتلات، والطائرات المسيّرة، والسفن.