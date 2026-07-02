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عربي-دولي

الناتو يسد معظم الفجوات الأميركية قبل قمة أنقرة

Lebanon 24
02-07-2026 | 00:15
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الناتو يسد معظم الفجوات الأميركية قبل قمة أنقرة
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قال مصدر في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لـ"رويترز"، الأربعاء، إن الحلف سيعلن خلال قمة أنقرة الأسبوع المقبل أن أعضاءه الأوروبيين نجحوا في تغطية معظم الثغرات التي خلّفها تقليص المساهمة العسكرية الأميركية في خطط الدفاع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الفجوة الأساسية التي لا تزال قائمة تتعلق بالقاذفات الاستراتيجية، بعدما أبلغت الولايات المتحدة الحلف بأنها ستوفر طائرة واحدة فقط بدلاً من اثنتين.

وكانت واشنطن قد أبلغت حلفاءها، في أيار الماضي، بقرارها تقليص حجم القدرات العسكرية المخصصة لـ"الناتو" في أوقات الأزمات، ما أثار تساؤلات داخل الحلف قبل قمة أنقرة المقررة في 7 و8 تموز.

وبحسب الجنرال أليكسوس جرينكويتش، القائد الأعلى لقوات "الناتو"، تهدف الخطوة إلى الإنهاء التدريجي لما وصفه بـ"الاعتماد المفرط" على القوات الأميركية، في ظل استعداد واشنطن لاحتمال التعامل مع صراعات متزامنة على أكثر من جبهة.

وكان الأمين العام للحلف مارك روته قد قال، منتصف حزيران، إن حلفاء آخرين عززوا مساهماتهم ويعتزمون تغطية "الكثير" من الثغرات، من دون تقديم تفاصيل.

ولم تكشف الولايات المتحدة علناً طبيعة التخفيضات، إلا أن مصدراً عسكرياً قال لـ"رويترز" إنها تشمل قدرات مثل طائرات التزود بالوقود، والمقاتلات، والطائرات المسيّرة، والسفن.

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