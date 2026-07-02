واشنطن تسحب قاذفاتها من بريطانيا بعد حرب إيران

أفاد موقع "TWZ" بأن سحبت قاذفاتها الاستراتيجية من طراز "B-52H ستراتوفورتريس" من الجوية في ، بعدما كانت تستخدمها خلال العملية العسكرية ضد .

وأشار الموقع إلى أن القاذفات التابعة لسلاح الجو الأميركي غادرت ، منهية مهمة انتشار هدفت إلى دعم الحرب ضد إيران.

ونقل الموقع عن مصورين محليين أن القاذفات أقلعت من قاعدة فيرفورد، في خطوة تنهي فترة انتشار بدأت منذ اندلاع الحرب في 28 شباط.

وكانت القاعدة قد استضافت في آذار الماضي 4 قاذفات أميركية، اثنتين من طراز "B-52H" واثنتين من طراز "B-1B Lancer"، نفذت طلعات قتالية ضمن العملية العسكرية ضد إيران.