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عربي-دولي

واشنطن تسحب قاذفاتها من بريطانيا بعد حرب إيران

Lebanon 24
02-07-2026 | 00:47
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واشنطن تسحب قاذفاتها من بريطانيا بعد حرب إيران
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أفاد موقع "TWZ" بأن الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها الاستراتيجية من طراز "B-52H ستراتوفورتريس" من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، بعدما كانت تستخدمها خلال العملية العسكرية ضد إيران.

وأشار الموقع إلى أن القاذفات التابعة لسلاح الجو الأميركي غادرت القاعدة البريطانية، منهية مهمة انتشار هدفت إلى دعم الحرب ضد إيران.

ونقل الموقع عن مصورين محليين أن القاذفات أقلعت من قاعدة فيرفورد، في خطوة تنهي فترة انتشار بدأت منذ اندلاع الحرب في 28 شباط.

وكانت القاعدة قد استضافت في آذار الماضي 4 قاذفات أميركية، اثنتين من طراز "B-52H" واثنتين من طراز "B-1B Lancer"، نفذت طلعات قتالية ضمن العملية العسكرية ضد إيران.

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